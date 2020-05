Kosolidacja w sektorze węgla energetycznego bez JSW

W ramach prac nad programem dla górnictwa Ministerstwo Aktywów Państwowych analizuje zasadność konsolidacji w sektorze węgla energetycznego; nie ma natomiast planów objęcia tym rozwiązaniem także Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która produkuje węgiel koksowy – poinformował wicepremier Jacek Sasin.

"Jeśli chodzi o obszar węgla kamiennego energetycznego (…), rzeczywiście analizujemy, czy pewna konsolidacja nie byłaby dzisiaj dobrą odpowiedzią na problemy, które przed tą branżą stoją" - powiedział w piątek szef resortu aktywów państwowych podczas konferencji prasowej w należącej do JSW kopalni Budryk w Ornontowicach na Śląsku.

Sasin przypomniał, że producentami węgla energetycznego są: Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie, należąca do koncernu energetycznego Enea kopalnia Bogdanka na Lubelszczyźnie oraz kopalnia Bobrek, należąca do katowickiego Węglokoksu.

"W ramach tworzenia planu (dla górnictwa - red.) analizujemy tego typu rozwiązania (konsolidację - red.). Natomiast na pewno jest dzisiaj za wcześnie, żebym odnosił się do szczegółów tego planu. Analizujemy różne modele i różne działania, które muszą być podjęte" - powiedział wicepremier.

Wykluczył objęcie konsolidacją także wyspecjalizowanej w węglu koksowym JSW i zdementował doniesienia prasowe o rzekomych pracach dotyczących utworzenia tzw. Polskiego Węgla, który miałby skupić wszystkie aktywa węglowe - energetyczne i koksowe.

"Mogę w tej chwili powiedzieć bardzo zdecydowanie, że nie planujemy jako MAP forsować tego typu rozwiązania - to jest rozwiązanie, które byłoby całkowicie niefunkcjonalne; nie da się wrzucić do jednego worka spółek węglowych, które zajmują się przede wszystkim wydobyciem węgla energetycznego, i takiej firmy jak JSW, która ma zupełnie inny profil działalności" - zapewnił szef resortu aktywów.

"Byłoby po prostu kompletnie niecelowe, żeby łączyć tak dwa różne zupełnie obszary działalności, które tylko w nazwie są bardzo do siebie zbliżone, bo i tu i tu jest węgiel - ale tak naprawdę to jest zupełnie co innego" - podkreślił Sasin.

Przygotowywany obecnie plan dla górnictwa, który ma być przedstawiony do końca czerwca, ma - jak mówił wicepremier - dać gwarancję, że rentowne górnictwo będzie mogło funkcjonować w warunkach rynkowych, a przy tym musi być społeczne akceptowalny.

"Chciałbym, żeby tan plan jako swój fundament miał założenie, że żaden górnik nie będzie tracił pracy - chcielibyśmy takie rozwiązanie znaleźć" - zapewnił wicepremier Sasin.