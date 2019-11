Kotwienie w JSW. Testowy kombajn już drąży chodnik w kopalni Budryk

Drążący chodniki kombajn, umożliwiający zastosowanie do ich obudowywania tzw. systemu kotwiowego, rozpoczął we wtorek pracę w należącej do JSW kopalni Budryk. System kotwiowy jest powszechnie stosowany w nowoczesnych głębinowych kopalniach na świecie.

Wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych kombajn urabiająco-kotwiący (bolter miner) 12CM30 szefowie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odebrali od należącej do koncernu Komatsu spółki Joy Global Poland w połowie września br.

Następnie maszyna została zdemontowana, aby trafić pod ziemię w kopalni Budryk. Tam przeszła już pomyślnie próby rozruchowe.

Jak poinformowała we wtorkowej informacji JSW, po etapie przygotowań kombajn rozpoczął tego dnia drążenie chodnika Bw-1n badawczego w pokładzie 401.