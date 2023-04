Krytyczny problem górnictwa może zatrząść całą polską gospodarką

Konsekwencje unijnego rozporządzenia dotyczącego emisji metanu mogą być dotkliwe dla całej polskiej gospodarki, a nie tylko dla górnictwa. Gdyby to rozporządzenie weszło w życie w obecnej postaci, oznaczałoby szybką likwidację kopalń i konieczność zwiększonego importu węgla.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rozporządzenie unijne wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku.

A w 2031 roku miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Polska strona będzie zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Walczymy o suwerenność energetyczną, a racja stanu musi być najważniejsza

- Pragnę podkreślić, że sprawa dotyczy nie tylko górnictwa i Śląska, ale każdego Polaka i całej Polski. Jeżeli, nie daj Boże, PE zatwierdzi projektowane dziś regulacje, to w 2027 roku zagrożone będzie bezpieczeństwo kraju - zaznacza Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.

- Walczymy o suwerenność energetyczną, a racja stanu musi być najważniejsza. Wszystkie ręce na pokład - dodaje.

Wzywa przy tym do działania polskich europosłów, pomiędzy którymi jego zdaniem w kwestii metanu nie powinno być barw politycznych. Wiceminister Wesoły podkreśla, że polskie górnictwo od lat aktywnie pracuje nad zmniejszeniem emisyjności i nie trzeba go do tego zmuszać karami.

O problemie dotyczącym unijnego rozporządzenia rozmawiano 4 kwietnia podczas spotkania, jakie odbyło się w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. W jego trakcie przedstawiciele polskich spółek węglowych podpisali także list otwarty do posłów Parlamentu Europejskiego z apelem o stanowcze odrzucenie projektu rozporządzenia metanowego, nad którym głosowanie w Brukseli zaplanowano w maju tego roku.

Prof. Stanisław Prusek, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa, wskazał, że według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej na całym świecie rocznie wydziela się do atmosfery 580 mln ton metanu, z czego ok. 40 proc. z naturalnych źródeł (np. emisje z terenów podmokłych i błotnych).

W zakresie kontrolowanym przez ludzką działalność (350 mln ton to tzw. źródła antropogeniczne) największym emitentem (ponad 140 mln ton) jest rolnictwo. Na trzecim miejscu, przed emisjami z odpadów, plasuje się produkcja energii (ponad 130 mln ton), w której najwięcej emisji metanu przysparza ropa naftowa (45,6 mln ton), potem węgiel kamienny i brunatny (42 mln ton), gaz ziemny (37 mln ton) a nawet bioenergia (ponad 9 mln ton).

Prawie 80 proc. pokładów węgla należy u nas do metanowych

W emisjach metanu z eksploatowanych pokładów węgla przoduje 8 państw świata: Chiny, Rosja, Indonezja, Indie, USA, Australia, RPA i Kazachstan. Spośród nich ponad połowę emitują same Chiny (ponad 20 mln ton), natomiast do granicy 5 mln ton zbliżają się wyłącznie Rosja i Indonezja.

Skala polskich emisji z kopalń węgla zmniejsza się od lat i wynosi ok. 300 tys. ton metanu rocznie. Prawie 80 proc. pokładów należy do metanowych. W 2022 roku w polskich kopalniach wydzieliło się 779 mln m3 metanu. Wychwycono 39 proc., natomiast gospodarczo wykorzystano do produkcji energii 69 proc. ujętej ilości gazu. Trudność odmetanowania powietrza wentylacyjnego w kopalniach wynika między innymi z bardzo niskiego stężenia (0,1-0,2 proc.), zawilgocenia i zanieczyszczeń oraz z faktu, że przez szyby wentylacyjne przepływają ogromne strumienie powietrza w ilości kilkunastu tysięcy metrów sześciennych na minutę.

Do wychwycenia metanu wentylacyjnego opracowano na świecie jedynie dwie technologie reaktorów przepływowo-rewersyjnych (TFRR - cieplnego i CFRR - katalitycznego reaktora), a pierwsze instalacje powstawały w połowie lat 90. XX wieku, ale z miernym skutkiem.

Obecnie na całym globie funkcjonują jedynie trzy takie instalacje w Chinach i USA, natomiast prace rozwojowo-badawcze z wykorzystaniem reaktora katalitycznego prowadził w Polsce w latach 2014-2020 Główny Instytut Górnictwa w kopalni doświadczalnej Barbara w dwóch projektach Went-Met i w podziemnej instalacji Vampire. Polscy naukowcy utrzymują także monitoring zawartości metanu w powietrzu na obszarach górniczych i pogórniczych metodami atmogeochemicznymi.

Zaawansowane i ambitne projekty metanowe prowadzi Jastrzębska Spółka Węglowa, której strategię przedstawił Artur Badylak, dyrektor Biuro Odmetanowania i Gospodarki Metanem JSW. Metan stanowi 72 proc. śladu węglowego grupy JSW, natomiast program redukcji jego emisji do 2025 roku zakłada ujmowanie metanu na poziomie 50 proc. i zagospodarowanie do 95 proc. ujętego metanu. Celem nadrzędnym JSW jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a średnioterminowo - redukcja śladu węglowego aż o 30 proc. do 2030 roku (w stosunku do 2018 roku) zgodnie ze ścieżką zapobiegania wzrostowi temperatury globalnej przyjętą w Porozumieniu Paryskim.

Z kolei efektywność odmetanowania w Polskiej Grupie Górniczej wynosząca dziś 37 proc. osiągnie już w najbliższych latach poziom 48 proc., natomiast stopień zagospodarowania ujętego gazu (obecnie 55 proc.) wzrośnie do 90 proc. W 2027 roku pracować będzie w stacjach przy kopalniach PGG 17 silników metanowych, które podwoją do ponad 360 tys. MWh rocznie obecną produkcję energii elektrycznej i ciepła.

Prezes PGG Tomasz Rogala wskazuje, że od początku XXI wieku wydobycie węgla (którego pochodną jest wielkość emisji CH4) na świecie zwiększyło się prawie dwukrotnie do 8,4 mld ton rocznie, a zmalało w tym czasie jedynie w UE, w tym w Polsce mniej więcej o połowę.

Według szacunków PGG po wejściu w życie unijnego rozporządzenia metanowego suma opłat karnych mogłaby wynieść dla spółki ok. 1,5 mld zł rocznie, a całe polskie górnictwo zostałoby obciążone kwotą nawet 4 mld zł w karach.

Bezwzględny sprzeciw budzić musi plan zastąpienia węgla produkowanego w Unii Europejskiej surowcem importowanym

Prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala wskazuje na różnicę między obecną emisją kopalń spółki - ok. 120 tys. ton metanu - a globalną emisyjnością kopalń na poziomie 42 mln ton.

- Polskie spółki są przy tym transparentne, regularnie i uczciwie raportują swą emisyjność, ponoszą stałe wielomilionowe nakłady na projekty odmetanowania i gospodarczego wykorzystania metanu. Wobec tego nie może nie dziwić nas ustanawianie w projekcie unijnego rozporządzenia limitów emisji poniżej dostarczanych przez nas danych, które są w UE doskonale znane - podkreślił podczas spotkania 4 kwietnia Tomasz Rogala.

I zaznaczył, że bezwzględny sprzeciw budzić musi plan zastąpienia węgla produkowanego w UE importowanym, wobec którego niemożliwe będzie monitorowanie rzeczywistej emisyjności metanu a co gorsza powiększy się ona w związku z transportem surowca droga morską między kontynentami.

Za niedorzeczne prezes PGG uznał nakładanie restrykcji metanowych na spółki objęte już programem likwidacji górnictwa (PGG oraz Tauron Wydobycie) a także na producenta węgla koksowego (JSW), niezbędnego do wytworzenia stali koniecznej do konstrukcji turbin wiatrowych (których 220 tysięcy zbudować powinna UE w ciągu najbliższych lat, aby sprostać własnym celom transformacji energetycznej).

Tomasz Rogala ocenił, że obecne absurdalne projekty regulacyjne prowadzić muszą do „dzikiej transformacji górnictwa, jaką pamiętamy z początku lat dziewięćdziesiątych”.

Chwalona w Unii Europejskiej za odchodzenie od węgla Polska spotyka się nagle z dokumentem, który neguje wszystkie te nasze starania

Wiceminister Marek Wesoły przypomniał z kolei, że jeszcze niedawno Polskę chwalono w Brukseli po podpisaniu trudnego porozumienia społecznego z 2021 roku w sprawie likwidacji kopalń węgla energetycznego w perspektywie do 2049 roku.

- Teraz chwalona za odchodzenie od węgla Polska spotyka się nagle z dokumentem, który neguje wszystkie te nasze starania - zaznaczył Marek Wesoły, I wskazał na brak zgody w Polsce na to, żeby w UE powstawały tak sprzeczne ze sobą akty.

Przypomniał, że omawiany dzisiaj jako niewykonalny limit 5 ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla jest w istocie tylko niepewną roboczą poprawką, wstępnie zaakceptowaną przez Radę Europejską, natomiast w oficjalnym projekcie rozporządzenia w Parlamencie Europejskim nadal widnieje znacznie niższa pierwotna propozycja limitu w wysokości zaledwie 0,5 tony metanu. Za niedorzeczną Marek Wesoły uznał także logikę karania za produkcję surowca strategicznego, jakim oficjalnie jest węgiel koksowy w UE.

Zdaniem Marka Wesołego niezbędne jest skorygowanie rozporządzenia metanowego UE przez ustalenie limitu emisji na poziomie minimum 8 ton na kilotonę wydobytego węgla, wyłączenie z regulacji JSW oraz derogacje dla likwidowanych kopalń.

- Chcemy przekształcać nasz system energetyczny w kierunku nowych źródeł, chcemy uczestniczyć w europejskiej transformacji - zaznaczył wiceminister Marek Wesoły, jednak zastrzegł, że sposób przeprowadzania zmian musi pozostać sprawiedliwy i nie może naruszać bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz interesów setek tysięcy pracowników. Warto zaznaczyć, że wejście rozporządzenia w obecnym kształcie oznaczałoby przyspieszoną likwidację kopalń i konieczność zwiększonego importu węgla do Polski.

- Jeżeli zamknięto by kopalnie, to skazano by Polskę na import węgla kamiennego z Azji, Afryki i obu Ameryk w ilościach około 60 mln ton na rok przez co najmniej najbliższych 30 lat - zaznaczył w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.