Kryzys energetyczny odczaruje węgiel? "Czas na otrzeźwienie rządu"

Na rynkach międzynarodowych mamy do czynienia z kryzysem energetycznym. – O naszym bezpieczeństwie energetycznym powinien stanowić węgiel kamienny i brunatny – wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę. Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, zauważa, że węgiel stał się nagle nadzwyczaj atrakcyjny - mimo kosztów emisji CO2. – Ja bym spokojnie, po cichu opóźnił u nas wszystkie plany dotyczące odchodzenia od wydobycia węgla – mówi z kolei portalowi WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. Zdaniem Jarosława Grzesika, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, już najwyższy czas na otrzeźwienie polskiego rządu i osób decydujących o bezpieczeństwie energetycznym Polski.

Najwyższa pora na globalne otrzeźwienie

Opóźnić odchodzenie od węgla i czekać na rozwój sytuacji

Podaż węgla wciąż pozostaje na niskim poziomie w północno-wschodnich Chinach. Zapasy w tamtejszych elektrowniach osiągnęły zaledwie jedną trzecią poziomów z poprzednich lat... Chiny zatem zwiększają import tego paliwa, a to przy niskiej podaży surowca na rynku przekłada się na wzrost jego cen. ​​Chiny zwróciły się przy tym do Rosji o podwojenie dostaw energii elektrycznej w okresie listopad-grudzień.Generalnie rzecz biorąc: coraz bardziej napięta sytuacja na międzynarodowym rynku węgla przekłada się na dalsze wzrosty cen. Mocno ograniczona podaż wszystkich gatunków surowca - w Europie, jak i Azji - nie nadąża za popytem. A ten rośnie z powodu wzrostu gospodarczego i odbicia gospodarek po pandemii, ale również z powodu czynników o charakterze sezonowym. Przed zimą producenci energii starają się zadbać o odpowiednie zapasy surowca, lecz z tym jest spory problem.Czytaj również: Świat pogrąża się w walce o węgiel Jako się rzekło, sytuacja w europejskiej części rynku również pozostaje napięta - także z uwagi na spadający poziom zapasów w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam). Utrzymujące się ograniczenia podaży gazu spowodowały kolejne wzrosty cen. To z kolei pogorszyło opłacalność wytwarzania energii z gazu w stosunku do węgla.Węgla na rynkach brakuje, bo w poprzednich latach mocno ograniczono inwestycje w górnictwie. Trzeba będzie poczekać około półtora roku, żeby móc odbudować podaż surowca, gdyż inwestycje w górnictwie nie dają efektów z dnia na dzień. Zatem w kolejnych miesiącach czeka nas wysoki poziom cenowy, jeżeli chodzi o węgiel.– Po najlepszej nawet imprezie przychodzi otrzeźwienie, a po nim kac... Od kilku już lat jedyne co słyszymy z ust lobby antywęglowego to hasło „dekarbonizacja” – podkreśla obrazowo w rozmowie z portalem WNP.PL Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. – Wszystko, byle nie węgiel, bo smog, bo być może globalne ocieplenie... Wydawało się, że to taki sexy globalny trend. Jak można w nim nie uczestniczyć, skoro wszyscy wyżej rozwinięci od nas o nim mówią? Celowo użyłem tu słowa "mówią", a nie "uczestniczą", gdyż wiele gospodarek rozwiniętych uprawia zwykły ekomarketing, a nasi włodarze naiwnie wierzą, że kraje te postępują zgodnie ze swoimi deklaracjami. Nieuczestniczenie w ekskluzywnym klubie krajów dekarbonizujących się to przecież wielki obciach.I jednocześnie zastanawia się: czy jednak aby na pewno? Antywęglowa nagonka doprowadziła bowiem do sytuacji, w której globalni gracze węglowi mocno wstrzymywali się z inwestycjami mogącymi zwiększyć wydobycie, zatem globalna podaż kurczyła się. A wystarczył postcovidowy impuls popytowy, by ceny gazu (tzw. paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej) wzrosły na rynkach hurtowych 8-9 krotnie.– Drożejący zaledwie 4-5 krotnie węgiel stał się nagle nadzywczaj atrakcyjny - i to pomimo sztucznie wygenerowanych przez UE kosztów emisji CO2 – podkreśla Łukasz Horbacz. – Także w ogrzewnictwie indywidualnym węgiel, mimo wzrostów cen, pozostaje najtańszym źródłem ogrzewania. Galopująca inflacja plądruje portfele Polaków, poziom ubóstwa energetycznego bije wszelkie rekordy. Minister klimatu obiecuje rekompensaty dla najuboższych dotkniętych wysokimi cenami prądu. Czy pochyli się także nad dotkniętymi wysokimi cenami węgla? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że chce im zafundować nowe normy jakości węgla – takie, które spowodują dalsze uzależnianie kraju od surowca z importu i prawdopodobny wzrost jego cen – zaznacza Horbacz.W obecnej sytuacji kryzysu energetycznego coraz częściej pada pytanie, czy przełoży się on na jakąś refleksję i inne podejście do węgla.– A może musi dojść do tragedii nim rządzący zaczną trzeźwo myśleć? – zastanawia się Łukasz Horbacz. – Niemcy już przygotowują społeczeństwo na kryzys energetyczny. Uczą jak postępować w przypadku braku prądu czy gazu. Skoro chcemy być tak postępowi, jak nasi zachodni sąsiedzi, zróbmy czym prędzej solidny zapas świeczek... Mam wielką nadzieję, że postępujący kryzys energetyczny to właściwy moment na zrobienie kroku wstecz i ponowne przemyślenie udziału węgla zarówno w energetyce, jak i w ogrzewnictwie indywidualnym. Czas na globalne otrzeźwienie – postuluje Horbacz.Czytaj także: Polska ma być rynkiem zbytu dla drożejącego węgla i drożejącej energii Zdaniem Jarosława Grzesika, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, nie ma co liczyć na refleksję unijnych elit, które z zacietrzewieniem brną bezrefleksyjnie w "zielony zwrot".– Już najwyższy czas na otrzeźwienie polskiego rządu i osób decydujących o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Doskonale bowiem widać, że brnięcie tylko w stronę energetyki odnawialnej to droga donikąd. Jako kraj i jako naród musimy być w miarę naszych możliwości niezależni energetycznie. A tę niezależność energetyczną trzeba oprzeć na nośnikach energii, które posiadamy, czyli na węglu kamiennym oraz brunatnym – podkreśla Jarosław Grzesik. - Czas, żeby polscy politycy obozu rządzącego to zrozumieli, uderzyli pięścią w stół i postawili weto. Interes Polski jest najważniejszy. Wierzę w to, że będą w stanie przynajmniej spróbować. Chcę zobaczyć u polskiego rządu wolę obrony polskiej energetyki, a co za tym idzie całej polskiej gospodarki.Zdaniem Mariana Kostempskiego, byłego prezesa Kopeksu, należy pamiętać, że mamy bogate zasoby węgla, a także rozbudowany przemysł okołogórniczy i całe niezbędne know-how. Nie wolno tego zmarnować.Rewizja stosunku do węgla? – W samej Unii Europejskiej nie ma z kim na te tematy rozmawiać. Może jedynie dziwić to, że Unia okrzyknęła się zbawcą klimatu - w przeciwieństwie do USA czy Chin... Ja bym spokojnie, po cichu opóźnił u nas wszystkie te plany dotyczące odchodzenia od wydobycia węgla – mówi portalowi WNP.PL Marian Kostempski. .Węgiel jest „pod ręką” i mamy go dużo. Przykładowo - akcentuje Kostempski - w Chinach obecnie brakuje węgla, są przerwy w dostawach energii.- Rwą się łańcuchy dostaw. Nie wiadomo, w jakim kierunku się to wszystko rozwinie w przyszłości. Ja radziłbym robić swoje. Bez szumu w kraju spowolniłbym odchodzenie od wydobycia węgla. A kwestia notyfikacji programu dla górnictwa? Przecież możliwości wytłumaczenia wszelakich opóźnień jest wiele. Trzeba robić swoje, wyczekując... Najlepsze podejście teraz to wyczekiwanie, a nie likwidacja frontów wydobywczych. To byłoby nieroztropne i niepoważne. A równolegle można prowadzić różne dyskusje – przekonuje Marian Kostempski.Jednocześnie Kostempski wskazuje, że nie mamy realnej alternatywy dla węgla. Przypomina także, iż niedawno w Anglii spółka National Grid, zajmująca się przesyłem i dystrybucją energii, musiała zwrócić się do koncernu EDF o ponowne uruchomienie dwóch węglowych bloków w elektrowni West Burton w Nottinghamshire. Bez tego bowiem na Wyspach zabrakłoby energii, której zbyt mało wyprodukowały farmy wiatrowe.– Być może w przyszłości realną alternatywą będzie wodór. Jednak na to potrzeba czasu. Jeżeli wodór mocno zakotwiczyłby się w energetyce, to fotowoltaika oraz energia z wiatru byłyby jedynie uzupełnieniem – podsumowuje Marian Kostempski.