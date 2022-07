Kryzys z węglem to wina prezesów spółek energetycznych. "Niech teraz sprowadzą ten tani węgiel..."

Brak węgla na rynku zmusza władze elektrowni do palenia paliwem złej jakości, a w konsekwencji - do ryzyka uszkodzenia bloków energetycznych? To jedno z naszych pytań do Bogusława Hutka, szefa górniczej Solidarności. Dobrego węgla, w dobrej cenie zabraknie w Polsce - to według niego - więcej niż pewne. Po dymisji Piotra Naimskiego ewentualne powołanie na wiceministra w Ministerstwa Aktywów Państwowych byłego szefa resortu energii Krzysztofa Tchórzewskiego, to - zdaniem naszego rozmówcy - szansa dla branży.

- W 2019 roku PGG wydobywała ok. 30 mln ton węgla, a Tauron - prawie 6 mln ton. Teraz zeszliśmy z tego wydobycia w PGG do 23,5 mln, a w Tauronie - do 4 mln. W sumie wychodzi, że na rynku jest ok. 9 mln ton węgla mniej... I to w ciągu 2-3 lat - wskazuje Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

- W maju podpisaliśmy umowę społeczną z rządem, która w perspektywie 29 lat wygasza polskie górnictwo. Skutek będzie taki, że w przyszłym roku tego polskiego węgla na rynku będzie o kolejny milion ton mniej - przestrzega.

W Polskiej Grupie Górniczej toczą się prace nad składami franczyzowymi. - Mam taką informację, że podobno 800 osób jest chętnych, by sprzedawać ten węgiel. Trwają rozmowy nad ostatecznym kształtem umów - informuje nasz rozmówca.

Jak to jest z tym węglem dla zawodowej energetyki - on jest czy go nie ma? To pytanie istotne zwłaszcza w kontekście dzisiejszych informacji o tym, że nowy blok elektrowni w Jaworznie opalany jest surowcem złej jakości.

- To jest wpływ polityki prowadzonej przez zarządy koncernów energetycznych w latach 2019-2021. Nie tak dawno Tauron Polska Energia wypowiedział umowę Polskiej Grupie Górniczej. Potem się z tego wycofał... Inne spółki energetyczne też w tym czasie nie odbierały od nas zakontraktowanego węgla.

Swoim własnym kopalniom z Tauron Wydobycie władze grupy kazały szukać zbytu na ich węgiel na innych kierunkach. Jeszcze niedawno węgiel był im niepotrzebny, a dzisiaj chcieliby zwiększyć dostawy choćby przez wzgląd na blok w Jaworznie.

To właśnie skutek polityki prowadzonej przez zarządy spółek energetycznych, które wolały sprowadzać tańszy węgiel np. z Kolumbii czy Rosji.

Wojna i wpływ sankcji nałożonych na Rosję obnażyła zasadność całej unijnej polityki klimatycznej - gaz jako paliwo zastępcze jest teraz politycznie nieosiągalny.

Produkcja energii z węgla jest znów w Unii w cenie i właśnie dlatego tego surowca musi brakować. Również dla elektrowni.

Szefowie spółek energetycznych parę lat temu mówili, że są w stanie sprowadzić każdą ilość taniego węgla z zagranicy. No to niech teraz sprowadzają ten tani węgiel z zagranicy, a nie ten po 1500 zł za tonę...

A - w pana opinii - palenie węglem złej jakości w polskich elektrowniach może wpłynąć na stabilność pracy całego systemu elektroenergetycznego w Polsce?

- Jeżeli prawdą jest to, że Tauron zaopatruje się właśnie w taki surowiec, to pewnie wynika z tego, że lepszego, ale w dobrej cenie, nie jest w stanie dostać na polskim rynku.

Pewnie wybór pozostaje prosty: albo gorszej jakości produkt polski, albo lepszy - w zdecydowanie wyższej cenie.

To decyzja władz elektrowni, skąd bierze się węgiel i ile jest się w stanie za niego zapłacić.

Chcę pana też zapytać o węgiel dla indywidualnych odbiorców i planowane wsparcie rządu w tym zakresie. Dopłaty w kwocie 3000 zł dla palących węglem zamiast limitu cenowego za tonę - to lepsze rozwiązanie?

- Moim zdaniem to nie poprawi znacząco sytuacji. Tu nie chodzi o lepszy lub gorszy system wsparcia. Polskiego surowca po prostu zabraknie zaraz na rynku.

Jeżeli ktoś będzie chciał kupić za 3 tys. zł węgiel sprowadzony z zagranicy, to pewnie kwota dopłaty będzie niewystarczająca. Patrząc na obecną jego cenę tego paliwa: miał niesortowany kosztuje 1500 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty przesiania tego węgla i transport. Moim zdaniem węgiel nadający się do palenia w domach może wtedy kosztować 2500-2800 zł za tonę.

Tańszy węgiel pochodzi z polskich kopalń, tyle nie wystarczy go dla wszystkich.

A to, że te 3000 zł mogą być wydawane w sumie na wszystko, a nie tylko na zakup węgla, to według pana dobre rozwiązanie?

- Politycy zdecydowali, że gospodarstwa zużywające węgiel otrzymają 3 tys. zł. Nie mnie oceniać, czy wydatkowanie tej kwoty na coś innego niż węgiel, to dobra opcja z punktu widzenia finansów jednej, czy drugiej rodziny...

Na zakup węgla nawet taka kwota wsparcia jest - moim zdaniem - niewystarczająca. Nie przy tych cenach!

W Polskiej Grupie Górniczej pracujemy nad składami franczyzowymi. Mam taką informację, że podobno 800 osób jest chętnych, by sprzedawać ten węgiel. Trwają rozmowy nad ostatecznym kształtem umów. Pewnie dzięki temu polski węgiel w wybranych składach się jednak pojawi... Nadal jednak uważam, że tego taniego węgla z polskich kopalń nie wystarczy dla wszystkich.

Na koniec chciałem zapytać pana o dymisję Piotra Naimskiego, byłego już pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który sporo robił, jeśli chodzi o dywersyfikowanie dostaw gazu do Polski. O czym to może świadczyć?

- To pytanie do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że sporo robił dla stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce. Czy jednak jego odwołanie będzie miało jakiś wpływ na nasze górnictwo? Nie wiem, ale też nie sądzę, by to się jakkolwiek na nas przełożyło.

Słychać za to, o ewentualnym powołaniu na wiceministra aktywów państwowych Krzysztofa Tchórzewskiego, który miałby odpowiadać za górnictwo. I taka nominacja na pewno miałaby wpływ na sektor górnictwa w Polsce, bo to człowiek z doświadczeniem. Mam nadzieję, że otrzyma w nadzór i węgiel, i energetykę. Bo nadzór nad samym węglem to już obecnie zdecydowanie za mało.