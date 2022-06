Właściciele składów węgla narzekają na współpracę z frimą Tauron Wydobycie i informują, że ceny węgla z tej spółki mocno wzrosły. Niektóre składy węgla, sprzedające surowiec z Taurona Wydobycie, zostały zamknięte. Pojawiają się głosy, że kryzysu na rynku węgla można było uniknąć, gdyby lepiej przygotowano się na wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji.

Wicepremier Jacek Sasin przyznał ostatnio, że polskie kopalnie w 2022 r. mogą zwiększyć wydobycie o 1 do 2 mln ton węgla, wcześniej podawano kwotę około 1,5 mln ton.

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla ocenia, że maksymalna przepustowość polskich portów to 8 mln ton węgla na rok, lecz jeden kwartał już minął, co daje już tylko 6 mln ton.

Odbiorcy wskazują, że węgiel z importu to trochę loteria - często jest to węgiel o dużej wilgotności i dużej zawartości popiołu.

Brak wystarczającej ilości węgla to nie tylko problem Polskiej Grupy Górniczej (PGG), ale i innych producentów, jak np. Tauron Wydobycie.

Składy węgla nie mają czym handlować

- Nastąpiło załamanie na rynku węgla. PGG nie prowadzi sprzedaży dla składów węglowych. Tauron Wydobycie również nie prowadzi sprzedaży do składów, węgiel można kupić tylko przez sieć dilerską, składającą się z 40 autoryzowanych sprzedawców. Dilerzy sprzedają węgiel po stawkach lichwiarskich wykorzystując sytuację, że na jedną tonę jest 10 chętnych, co podbiło cenę, ponieważ nie ma importu, więc nie ma konkurencji. Dostaję oferty po 2350 zł netto za węgiel z kopalni Janina. U mnie ten węgiel musiałby kosztować ok. 3 tys. zł, więc nim nie handluję. Od czasu wprowadzenia embarga na węgiel z Rosji nie handluję węglem, już zwolniłem 20 ludzi a możliwe są zwolnienia kolejnych pracowników - mówi WNP.PL właściciel kilku składów węgla z południowej Polski, proszący o anonimowość.

Jak zapewnia, posiada kilka zautomatyzowanych linii do sortowania i pakowania węgla i przed wprowadzeniem embarga sprzedawał do 8 tys. ton węgla miesięcznie oraz zatrudniał około 40 pracowników.

- W składach węgla w Polsce zatrudnionych jest około 60 tys. pracowników, którzy mogą wylądować na bruku. Składy węgla zamyka się niemal masowo, ponieważ nie mają one dostępu do towaru - dodaje nasz rozmówca.

Sprzedaż węgla wzrosła

- Mali przedsiębiorcy oraz indywidulani klienci mogą dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym pakowanego ekogroszku, przy czym dostępność jest ograniczona i wynika ze zdolności produkcyjnych. Równocześnie klienci indywidualni z rynku lokalnego mogą zakupić wszystkie sortymenty węgla w ramach sprzedaży prowadzonej w Punktach Obsługi Klienta zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. Sprzedaż ta prowadzona jest wyłącznie poprzez dokonane wcześniej rezerwacje. W związku z tym nie ma potrzeby oczekiwania pod bramą naszych zakładów górniczych, poza krótkim czasem w dniu odbioru przez kierowcę realizującego transport - tłumaczy Marcin Maślak, rzecznik Turona Wydobycie.

Jak dodaje, firma współpracuje z ponad 40 autoryzowanymi sprzedawcami, posiadającymi około 110 składów węglowych na terenie kraju.

- Od początku 2022 roku sprzedaż na rynku lokalnym była kilkukrotnie większa, niż w analogicznym okresie 2021 roku (zależnie od zakładu i sortymentu). Sprzedaż prowadzona jest w ilościach wynikających z aktualnej produkcji i zdolności załadunkowych zakładów - wskazuje Marcin Maślak.

W portach śmieją się z pani minister

Ratunkiem dla krajowego rynku węgla ma być import z innych kierunków. W minionym tygodniu Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska poinformowała, że wraz ze spółkami Skarbu Państwa prowadone są działania, które zapełniły lukę węglową po decyzji o zakazie importu tego surowca z Federacji Rosyjskiej.

- Na dziś mamy zabezpieczone ponad 8 mln ton węgla. Jesteśmy po bezpiecznej stronie - napisała Anna Moskwa.

Jak dodała, ma być zabezpieczona dystrybucja importowanego węgla po całym kraju, tak aby przed najbliższym sezonem grzewczym dotarł do wszystkich potrzebujących.

Wyjaśniła, że importowany węgiel będzie pochodził z Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Republiki Południowej Afryki oraz Indonezji.

Jak zapewniła, spółka PGE Paliwa (z grupy PGE) już oczekuje na 8 statków z ponad 700 tys. ton.

Nie wszyscy podzielają ten optymizm.

- W portach się z tej wypowiedzi śmieją, ponieważ porty nie mają takiej przepustowości, fizycznie jest niemożliwe, żeby ściągnąć i przeładować takie ilości węgla - ocenia rozmówca WNP.PL.

Pod koniec kwietnia 2022 r. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla w liście do premiera Mateusza Morawieckiego oceniła, że maksymalna przepustowość polskich portów to 8 mln ton węgla na rok, lecz jeden kwartał już minął co daje już tylko 6 mln ton.

- Realistycznie, biorąc pod uwagę konkurencję o szlaki wodne z innymi surowcami, myślimy że można zakładać około 4 mln ton przepustowości do końca roku - czytamy w liście Izby.

Zdaniem Izby, w 2022 r. w Polsce zabraknie 11 mln ton węgla.

- Ten brak będzie podzielony mniej więcej w następujących proporcjach: 6 mln ton braknie w energetyce, 5 mln ton zabraknie w sektorze komunalno-bytowym. O ile te 6 mln to zaledwie około 20 proc. zużycia energetyki, o tyle w sektorze komunalno-bytowym 5 mln ton to niebagatelne 40 proc. całego rynku. Niedobór będzie odczuwalny jak nigdy dotąd. Końcówka zeszłego roku, w której naszym zdaniem dla zbalansowania się podaży z popytem brakło 2 mln ton węgla, pokazała jakie mogą być tego efekty - przy wysoce nieelastycznej krzywej podaży, detaliczne ceny węgla wzrosły w krótkim czasie o około 100 proc. z poziomu 700-900 zł za tonę t na wiosnę do 1200 - 1800 zł na koniec roku - wylicza Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.

Węgiel z importu jest jak loteria

Jest też jeszcze jeden problem związany z importowanym węglem - jego jakość.

- To jest węgiel złej jakości, który nie nadaje się do użytku nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w elektrociepłowniach - przekonuje właściciel kilku składów węgla.

Jak przekonuje, węgiel z importu ma 22 proc. wilgotności, 20 proc. popiołu, a więc ma niską kaloryczność i nie spełnia wymogów ustawy antysmogowej.

- Nam nie wolno takiego towaru wprowadzić do obiegu - podkreśla.

Opinie o niskiej jakości importowanego węgla podkreślają inni rozmówcy.

W rozmowie z WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin sp. z .o.o. informuje, że węgiel z importu, który udaje się pozyskać, często posiada parametry niższe od wymaganych, co powoduje spadek wydajności urządzeń wytwórczych, a także większą uciążliwość ich obsługi (np. przy odżużlaniu) oraz jeszcze większe emisje CO2.

- Z tym problemem borykają się na pewno wszyscy w branży - ocenia Witold Niedzielski.

Podkreśla zarazem, że prognozowane ceny węgla sprowadzanego z Ameryki Południowej czy też Afryki Południowej już dzisiaj są na poziomie powyżej 50 zł za GJ.

- Węgiel z importu to trochę loteria... Większość elektrowni i elektrociepłowni w Polsce posiada urządzenia przystosowane do spalania węgla z konkretnej kopalni, przeważnie tej najbliżej położonej, a to, co przychodzi, choć w parametrach z próbek laboratoryjnych wygląda dobrze, w praktyce niekoniecznie dobrze spala się w konkretnych kotłach - wskazuje Witold Niedzielski.

Kryzys nie powinien dziwić

Jak przyznał pod koniec maja 2022 r. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, polskie kopalnie w 2022 r. mogą zwiększyć wydobycie o 1 do 2 mln ton węgla, wcześniej podawano kwotę około 1,5 mln ton.

- Na zwiększenie wydobycia węgla kamiennego w Polsce "na pstryk" nie ma szans. Musimy pamiętać o technicznych uwarunkowaniach; na uruchomienie nowej ściany wydobywczej potrzeba nawet 17 miesięcy - mówił WNP.PL Grzegorz Matusiak, poseł PiS, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce.

W tej sytuacji dziwić mogą głosy oburzenia i zdziwienia, że na polskim rynku brakuje węgla dla sektora komunalnego. Skoro zatrzymano import tego surowca z Rosji, a nie ma możliwości szybkiego zwiększenia wydobycia węgla w Polsce i szybkiego sprowadzenia go z innych kierunków, to braki węgla i jego wysoka cena są naturalne.

Wydaje się jednak, że do wprowadzenia embarga na węgiel z Rosji rząd - wspierany przez opozycję - podszedł nie od tej strony, co powinien. Wpierw należało kupić choćby kilkaset tysięcy ton dobrego węgla z importu, wprowadzić go na krajowy rynek i zabezpieczyć sobie dostawy większych ilości surowca. To powinno być połączone z konkretną deklaracją polskich spółek, czy zwiększą w 2022 r. wydobycie węgla, a jeśli tak, to o ile.

Wtedy, mając konkretne informacje o węglu z importu i zwiększeniu wydobycia krajowego, można było wprowadzać embargo na import węgla z Rosji. Być może zamieszanie na rynku, okresowe i miejscowe braki węgla i wzrosty cen i tak by nastąpiły, ale prawdopodobnie byłyby mniejsze od obecnie obserwowanych. Mamy okres letni, gdzie zużycie węgla w gospodarstwach domowych i sektorze ciepłowniczym jest mniejsze, jest więc kilka miesięcy czasu na to, aby sytuacja na rynku węgla wróciła do normy jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym, ale nie będzie o to łatwo.