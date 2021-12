Zapomnijmy o budowie nowych kopalń

- Nie sądzę, żeby nagle pojawiło się zielone światło dla budowy nowych kopalń w Polsce. Chcemy sięgnąć po środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji czy z całego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, a budowa nowych kopalń całkowicie zablokowałaby możliwość sięgnięcia po te pieniądze - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.

Jak wiadomo, kwestia dopłat do wydobycia węgla musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Zachodzi więc pytanie, na ile polski rząd będzie potrafił wytłumaczyć swoje racje KE i czy uda się mu skutecznie przekonać Komisję do zaproponowanych rozwiązań.- Jeżeli to nie przejdzie w Komisji Europejskiej, to proces likwidacji kopalń będzie przebiegał znacznie szybciej niż zapisano to w umowie społecznej zawartej w maju 2021 roku między górniczymi związkami zawodowymi a rządem, w której wskazano, że proces ten potrwa u nas do 2049 roku. Jak widać, przed nami wiele niewiadomych w zakresie funkcjonowania górnictwa w 2022 roku.- Myślę, że ceny węgla energetycznego oraz koksowego będą się utrzymywać na wysokim poziomie przez cały 2022 rok. Wynikać to będzie przede wszystkim z wysokiej ceny innych nośników energii, jak gaz czy ropa naftowa.- Wszystkie kraje członkowskie zgodziły się na neutralność klimatyczną UE do 2050 roku. Kolejnym krokiem było przyjęcie przez te kraje, również Polskę, pakietu Fit for 55.Jednoznacznie potwierdził to premier Mateusz Morawiecki. Nie sądzę, żeby nagle pojawiło się zielone światło dla budowy nowych kopalń w Polsce. Chcemy przecież sięgnąć po środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji czy z całego Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, ale nie tylko. Budowa nowych kopalń całkowicie zablokowałaby możliwość sięgnięcia po te pieniądze.Z tego co wiem, przygotowana jest już nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie ograniczenia wydawania koncesji. Myślę, że o budowie nowych kopalń powinniśmy zapomnieć.Czytaj także: Roman Kluska o drożyźnie, biurokracji i zielonym szaleństwie - Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. I jej pozycja wydaje się być niezachwiana. Ceny węgla koksowego powinny nadal być wysokie, a zapotrzebowanie na ten węgiel nie spadnie. Pytanie, na ile Jastrzębska Spółka Węglowa ze swoim wolumenem produkcji będzie w stanie wykorzystać taką sytuację na rynku.A także, na ile JSW zaangażuje się w kwestie wodorowe i jak wpisze się w Polską Strategię Wodorową. Liczę, że JSW będzie aktywna w tym obszarze, co otworzy kolejną przestrzeń dla rozwoju tej spółki.