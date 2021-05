Krzysztof Tchórzewski: nie odkładajmy inwestycji w energetyce

- Zabezpieczeniem naszego systemu energetycznego w przyszłości będzie energetyka jądrowa. Finansowo obecną Polskę na nią stać. Decyzji dotyczących nowych inwestycji energetycznych nie można odkładać. To kapitałochłonne i czasochłonne przedsięwzięcia - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Tchórzewski, poseł PiS, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, były minister energii.

- W Komisji Europejskiej mamy zapewnione środki do 770 mld zł, z czego blisko 300 mld zł mamy w dotacjach. To atrakcyjne warunki dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Dotychczas tak ogromnymi środkami pomocowymi Polska nie dysponowała.Idziemy ryzykownie, ale z szansą na znalezienie się w czołówce potęg gospodarczych Unii Europejskiej. W związku z tym zagrożenia rzeczywistego dla naszej suwerenności nie widzę. Niemniej jednak teraz czeka Polaków jeszcze trudniejszy proces - tj. mądre, terminowe i właściwe zagospodarowanie tych olbrzymich środków finansowych. Pytanie bowiem, jak nasza administracja rządowa i samorządowa się zorganizują, aby te środki dobrze i terminowo wykorzystać na najpotrzebniejsze inwestycje? Żeby nie zostały one zmarnotrawione czy rozkradzione.Ewentualny brak energii elektrycznej dla rozwoju gospodarczego i społecznego jest zbyt dużym ryzykiem. Jestem przekonany, że i w tych dziedzinach Polak jednak nadal potrafi.Należy w tym miejscu podkreślić, że głównym celem tych działań jest dobrobyt społeczeństwa z jednoczesną ochroną naszej suwerenności. Mamy prawie trzydzieści lat, żeby to wszystko zrealizować. W roku 2049 mamy odejść od energetyki węglowej. Trzeba wielkiego wysiłku, aby zrealizować założone plany.Podkreślenia wymaga także fakt światowej potrzeby, ale i mody na energetykę odnawialną. Teraz odnawialne źródła energii i w Polsce stają się popularne. Wskazują na to dokonania obywateli, ale i przedsiębiorców w tej dziedzinie. Podobnie jak modne stają się obecnie na świecie samochody elektryczne. W czołówce tego peletonu Polacy powinni i mogą się znaleźć.Czytaj także: Doszliśmy do ściany. Trzeba wymóc reformę handlu emisjami - Jest wybór: czy współpracować, pilnując swojej tożsamości, czy też nie. W Unii Europejskiej następuje coraz większa integracja wewnętrzna. Przykładowo, Wielka Brytania tego nie zaakceptowała i postanowiła wyjść z Unii. To także kwestia wyboru funkcjonowania, uwzględniająca również kwestie natury geopolitycznej.Jak pokazuje historia, jesteśmy narodem, który nie ma się czego wstydzić. Trzeba się stale umacniać wewnętrznie i to ma miejsce, także w sferze obronności, na którą przeznaczamy coraz większe środki. W przypadku gospodarki już funkcjonujemy wewnątrz Unii w formie federacji, gdyż następuje przewóz towarów bez kontroli na granicach. Zatem pod względem gospodarczym wygląda to już tak, jakbyśmy funkcjonowali w jednym państwie.W Brukseli każde państwo ma komisarza i jest kwestia pilnowania interesów poszczególnych krajów. I tutaj potrzebne są także różnego rodzaju sojusze. Niemcy z Francją zbytnio się nie lubią, ale kooperują ze sobą. Unia Europejska jest konglomeratem różnych kultur, różnych obyczajów.W listopadzie będziemy mieli sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Dokonaliśmy w tym czasie skoku cywilizacyjnego. Pozycja naszego państwa i narodu rośnie. I nadal będzie rosła. Tak trzymać.