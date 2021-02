Krzysztof Tchórzewski o PEP 2040: chodzi o budowę energetyki w nowym wymiarze

Jeżeli wpasowujemy się w obecny trend unijnej polityki klimatycznej, to trzeba odważnie pokazać rozwiązania. W taki sposób, żeby trafiły one do społeczeństwa. Potrzebne będą odpowiednie programy społeczne, między innymi na Śląsku. Chodzi nie tylko o program osłonowy dla pracowników kopalń - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Tchórzewski, były minister energii.

- W moim przekonaniu taka transformacja jest możliwa. Ale będzie ona wymagała wielkiego zaangażowania. Ja byłem zwolennikiem wolniejszego tempa wprowadzanych zmian, ale przyjęty został szybszy wariant.Realizacja obecnych zobowiązań wymaga programu alternatyw do węgla, szerokiego dialogu społecznego, przedstawienia rozwiązań alternatywnych i jak najszybszego skonstruowania mechanizmów finansowych dla podkreślenia realności zobowiązań społecznych.- Są brane pod uwagę dwie lokalizacje: Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec. Tamtejsze społeczności lokalne wiedzą naprawdę dużo na temat elektrowni jądrowych. Jeżeli mówi się u nas o budowie sześciu bloków jądrowych, to na przykład mogłyby to być dwie lokalizacje, gdzie przykładowo postawiono by po trzy bloki.W grę wchodzi jeszcze lokalizacja w okolicach Bełchatowa. Oczywiście należałoby wybudować duży zbiornik wodny na terenie odkrywkowym. Natomiast atutem Bełchatowa jest potężny węzeł energetyczny rozprowadzający wytworzoną energię elektryczną po całym kraju.Odpadają też kwestie badań środowiskowych, bo wiadomo, że w porównaniu z blokami węglowymi blok jądrowy jest ekologicznie czysty. Zatem w okolicy Bełchatowa można by relatywnie szybko taki blok jądrowy zbudować.- Na pewno ważne będą kwestie społeczne, kwestie dotyczące rynku pracy. Trzeba to mieć na uwadze. Z kolei tam, gdzie miałyby powstać bloki jądrowe, na pewno będą protestować ekolodzy. Zatem będzie wiele problemów do przezwyciężenia.Przy wielkich inwestycjach to nieuniknione, wystarczy spojrzeć na inwestycje autostradowe. Będą napięcia społeczne. Państwo musi prowadzić dialog tak, aby budzić zaufanie. Trzeba pokazać drogę dojścia - musi być przedstawione finansowanie, muszą być przedstawione kwestie rynku pracy, w tym te dotyczące osłon socjalnych. Trzeba przy tym sprawy stawiać jasno, żeby nie było żadnych niedomówień.