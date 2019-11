Krzysztof Tchórzewski zabiera głos o nowym rządzie. Sugestywne słowa

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego nie będzie Ministerstwa Energii. Udało nam się na ten temat porozmawiać z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz zainteresowanymi przedstawicielami znanych górniczych central związkowych. Przeważa klimat... zdziwienia z dozą rozżalenia.

W Unii Europejskiej rola węgla się zmniejsza, postępuje polityka dekarbonizacji. Wielu zarzucało Krzysztofowi Tchórzewskiemu, że Elektrownia Ostrołęka ma być na węgiel, choć niektórzy postulowali, żeby była na gaz.- Budowa Elektrowni Ostrołęka jako węglowej była elementem ugody społecznej na Śląsku, gdyż zapewnia ona zużycie dwóch milionów ton węgla rocznie. Komisja Europejska zgodziła się na to, by Elektrownia Ostrołęka była na węgiel - zaznacza Krzysztof Tchórzewski.Niechętni Krzysztofowi Tchórzewskiemu zarzucali mu często, że jest zbyt prozwiązkowy i że zbyt ulega górniczym związkom zawodowym. Nie brak było opinii, że zgodził się, żeby w Jastrzębskiej Spółce Węglowej prezesem został Włodzimierz Hereźniak akceptowany przez związkowców, choć powinien się wtedy postawić. Zarzuca mu się również likwidację kopalni Krupiński.- Jednak adwersarze Tchórzewskiego zapominają, że był olbrzymi nacisk banków, by Krupiński został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a Jastrzębska Spółka Węglowa stała wtedy na skraju upadłości – wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL szef jednej ze spółek okołogórniczych.Nie brak opinii, że niebawem dojdzie do zmian personalnych w spółkach węglowych. Ma być parcie na zamiany organizacyjne i podnoszenie wydajności. Niewykluczone, że taki trend wywoła konflikty z górniczymi związkami zawodowymi.Czytaj też: Górnicy muszą zarabiać więcej - Rozwiązanie Ministerstwa Energii to bardzo złe posunięcie - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Grzesik, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność - Nie wiemy jeszcze, jak to będzie ostatecznie wyglądać, ale prawdopodobnie górnictwo i energetyka będą w dwóch różnych resortach, a jest to przecież system naczyń połączonych. Na razie jest bałagan, zobaczymy, jak to ostatecznie zostanie poukładane. Jednak likwidacja Ministerstwa Energii nie wróży niczego dobrego - zaznacza Jarosław Grzesik.Jego zdaniem Krzysztofa Tchórzewskiego potraktowano bardzo nieładnie.- Wykonał olbrzymią pracę w zakresie funkcjonowania górnictwa i energetyki i jakby o tym nagle zapomniano - mówi Jarosław Grzesik. – Dziś nie wiemy, kto będzie się zajmował energetyką i czy sobie z problemami w branży energetycznej poradzi - wskazuje Grzesik. Obaw nie kryje również Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.- Mieliśmy kontakt z wiceministrem energii odpowiedzialnym za górnictwo, ale w sprawach kluczowych trzeba było się kontaktować z ministrem energii Krzysztoferm Tchórzewskim - przypomina Czerkawski. - On potrafił skutecznie rozładowywać konfliktowe sytuacje. A teraz nie wiadomo jak będzie. Nie wiadomo też czy górnictwo nadal będzie traktowane jako branża strategiczna, czy też jego problemy zejdą na dalszy plan – zastanawia się Wacław Czerkawski.Negatywnie rozwiązanie resortu energii ocenia szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.- Decyzja o rozwiązaniu resortu energii jest fatalna - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Ziętek. - Jeżeli skończy się tym, że nadzór nad górnictwem będzie oddzielony od nadzoru nad energetyką, to zniweczone zostaną starania ostatnich lat, żeby obie te branże maksymalnie ze sobą powiązać - wskazuje Ziętek.