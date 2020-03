Kto za Adama Gawędę? Ruszyła giełda nazwisk

Premier Mateusz Morawiecki odwołał w piątek 27 marca 2020 roku Adama Gawędę ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W branży wiele osób nie kryje zaskoczenia. Odwołanie ma miejsce w czasie szczególnym i trudnym dla sektora węglowego - w warunkach pandemii koronawirusa.

Nie obejdzie się w górnictwie bez twardych, niepopularnych decyzji?

Spekulacji pod dostatkiem, czyli giełda nazwisk ruszyła

W czasie pandemii koronawirusa przedstawiciele wielu grup zawodowych musieli odejść od swoich miejsc pracy. Jedni na skutek wprowadzonych restrykcji, inni na skutek strachu.- Obecnie na swoich stanowiskach, oprócz służby zdrowia, policji czy zaopatrzenia i handlu, trwają górnicy i energetycy - podkreśla Jerzy Markowski. - Mają świadomość tego, że przerwa w dostawach węgla i energii oznaczałaby spotęgowanie katastrofy. To powoduje, że nadszedł czas na niezwykłe kompetencje i doświadczenie w górnictwie. Skoro premier Mateusz Morawiecki stracił zaufanie do wiceministra Adama Gawędy, to należałoby sobie życzyć, żeby następcy poszukał wśród osób o niekwestionowanej kompetencji, zwłaszcza w zakresie prowadzenia ruchu kopalń - wskazuje Markowski.Zobacz też: Górnictwo czeka trudny czas. Może trzeba będzie obniżyć pensje W branży są teraz snute różne domysły, dlaczego wiceminister Adam Gawęda został odwołany. Jedni wskazują między innymi na to, że miał inne spojrzenie na branżę niż wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Inni z kolei, że Gawędę miały pogrążyć nietrafione decyzje personalne. Tu w branży górniczej wskazują głównie na sprawę dotyczącą molestowania pracownic przez prezesa JSW Innowacje, o której niedawno rozpisywały się media.Inni jeszcze wskazują, że ponoć Adamowi Gawędzie zaszkodziło, iż ostatnio wspomniał, że w przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji, dla zachowania bezpieczeństwa, rozważane jest też skoszarowanie pracowników kopalń (osób o szczególnych kwalifikacjach, w tym pracowników obsługi urządzeń szybowych, dyspozytorni oraz specjalistów, czy osób posiadających odpowiednie uprawnienia).W skali kopalni jest to od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu pracowników. Takie przypadki byłyby rozpatrywane przez zarządy spółek na podstawie wniosku dyrektora kopalni. Skoszarowaniu nie podlegałaby załoga związana bezpośrednio z produkcją.Niektórzy twierdzą, że Gawęda zbyt pochopnie wskazał na ewentualność skoszarowania, co wzbudziło niepotrzebne emocje. Inni z kolei podkreślają, że akurat postąpił bardzo dobrze i odpowiedzialnie - wskazując na możliwe działania, jeżeli w przyszłości okazałyby się potrzebne.Odwołany ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych Adam Gawęda wcześniej był wiceministrem w Ministerstwie Energii, które zlikwidowano.W wyborach w 2019 roku Gawęda zdobył mandat posła, a po zmianie struktury rządu - w listopadzie 2019 roku - został sekretarzem stanu w nowoutworzonym Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.- Przed zarządami spółek są stawiane konkretne zadania, by system wynagrodzeń górniczych uporządkować, urealnić i uelastycznić. I spowodować, by ten obszar wynagrodzeń i premii wypłacanych za rzetelne wykonanie określonych zadań był adekwatny do wysiłku ponoszonego przez pracowników - zaznaczył po objęciu funkcji pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa w rozmowie z portalem WNP.PL Adam Gawęda.- Adam Gawęda wniósł do górnictwa nieco inny klimat od tego, który funkcjonował wcześniej za czasów wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, już nie mówiąc o okresie rządów koalicji PO-PSL, kiedy to górnictwem zajmowali się ludzie, którzy nie mieli o nim zielonego pojęcia - twierdzi Jerzy Markowski. - Osobiście duże nadzieje pokładałem w kompetencjach Adama Gawędy jako wiceministra aktywów państwowych. Ale jest taki czas i są takie miejsca w rządzie, na których trzeba też mieć kompetencje dużo szersze niż jedynie stricte merytoryczne - ocenia Jerzy Markowski.W branży można też teraz zasłyszeć, że możliwy będzie wariant „ucieczki do przodu”, gdzie dojdzie do zmiany organizacji pracy w górnictwie i wprowadzane będą twarde, a przy tym niepopularne decyzje.Czas jest ciężki, pandemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi i uderza w kolejne dziedziny gospodarki. Właśnie w tej sytuacji może być chęć przyspieszenia głębokich działań restrukturyzacyjnych, przed którymi wcześniej broniły się górnicze związki zawodowe.W obecnej sytuacji rzeczywiście potrzeba będzie „frontowca” znającego branżę i nie bojącego się podejmowania także trudnych decyzji. Jak to w takich przypadkach ruszyła już „giełda nazwisk”. Ludzie plotkują o tym, kto może w miejsce Adama Gawędy zająć się górnictwem. Do tych spekulacji, w których padają różne nazwiska, należy podchodzić jednak z dużym dystansem.- Słyszałem już, że może górnictwem zajmie się znowu Krzysztof Tchórzewski, inni z kolei wskazują na prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogalę, jeszcze inni na byłego prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniela Ozona, a jeszcze inni na posła PiS Grzegorza Matusiaka - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL szef jednej z firm górniczych, chcący zachować anonimowość. - Padają też inne, mniej znane nazwiska. Jednak jedno jest pewne: osoba, która zajmie się górnictwem w miejsce Adama Gawędy będzie miała niezwykle trudne zadanie do wykonania. Górnictwo było już w trudnej sytuacji przed pandemią koronawirusa. Teraz perspektywy branży przedstawiają się bardzo źle. Nie będzie to zatem lukratywne zajęcie, tylko wyczerpująca misja nie do pozazdroszczenia - kwituje nasz rozmówca.Czytaj także: Maciej Bukowski: część kopalń trzeba będzie zamknąć