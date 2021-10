Kto zajmie się górnictwem? W PiS trwają gorączkowe poszukiwania

Artur Soboń został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dotychczas Soboń był wiceministrem aktywów państwowych i pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jak się dowiedział portal WNP.PL do czasu znalezienia następcy Artura Sobonia jego obowiązki przejął Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Ścierają się różne frakcje, decyzja jeszcze nie zapadła

I dodaje, że choć Jonasz Drabek jest merytorycznie bez zarzutu, to nie ma zaplecza politycznego, a bez tego ani rusz.- Niektórzy wskazują także na obecnego prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogalę - zaznacza nasz rozmówca. - Rozważana jest także kandydatura Artura Warzochy, który jest teraz prezesem spółki Tauron Nowe Technologie. Jego kandydatura była już rozważana wcześniej i to dwukrotnie. Najpierw, kiedy wiceministrem aktywów państwowych został Adam Gawęda, a potem kiedy to stanowisko objął Soboń. Jednak Warzochę blokuje ponoć Jadwiga Wiśniewska, eurodeputowana PiS z Częstochowy, która rywalizuje z Szymonem Giżyńskim, prezesem PiS okręgu częstochowskiego, z którym Warzocha pozostaje w dobrych relacjach. Z kolei Adam Gawęda chciałby zostać prezesem Tauronu Polskiej Energii. Najgorzej będzie jak ostatecznie wstawią tam jakiegoś polityka, który zupełnie nie zna branży górniczej - ocenia nasz rozmówca.Jednocześnie dodaje, że podobno jest także rozważana kandydatura posła Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Kozika, który wcześniej był między innymi przewodniczącym Związku Zawodowego Kontra w kopalni Janina.Jednak decyzja co do tego, kto ma zostać następcą Artura Sobonia jeszcze nie zapadła.- Nie ulega wątpliwości, że PiS ma kłopoty kadrowe do prowadzenia tego typu negocjacji, jak te z Komisją Europejską w sprawie notyfikacji programu dla górnictwa - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog. - Górnictwo będzie stopniowo wygaszane. Natomiast warunki tego wygaszania trzeba odpowiednio przygotować. To są bardzo poważne kwestie, dotykające między innymi rynku pracy. Miejsce Artura Sobonia powinien zająć ktoś, kto dobrze zna się na górnictwie. Wpychanie tam kogoś tylko po to, żeby sobie dorobił, byłoby zupełnie bez sensu - dodaje prof. Jacek Wódz.Czytaj także: Świat pogrąża się w walce o węgiel