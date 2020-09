Kto zarobi na Likwidacji kopalń? "Podmioty zagraniczne, importerzy"

Jeszcze niedawno całej kopalni zespolonej Ruda w Rudzie Śląskiej groziło przyspieszone zamknięcie i to właśnie tam górnicy pierwsi rozpoczęli protest pod ziemią, który potem objął niemal wszystkie zakłady górnicze należące do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W kopalni Ruda wskazują, że żadna ze stron porozumienia zawartego 25 września nie powinna go uważać za sukces, bowiem przesądza ono o likwidacji kopalń wydobywających węgiel energetyczny na Górnym Śląsku.

Związki wskazują, że likwidacja kopalń i odcinanie się od rodzimego surowca energetycznego, nie powinno nikogo cieszyć.

Na tej decyzji skorzystają bowiem podmioty zagraniczne, bo przecież skądś tę energię będziemy musieli pozyskać.

Zapewne zarobią na tym eksporterzy węgla i energii. Straci natomiast polska gospodarka i społeczeństwo.