Kupują rosyjski węgiel w najlepsze, korzystając z rabatów

W realiach wojny na Ukrainie niektóre kraje nabywają znaczące ilości węgla z Rosji korzystając ze znaczących rabatów.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) wskazuje, że światowe zużycie węgla wzrosło o około 6 proc. w 2021 roku, kiedy światowa gospodarka zdołała się otrząsnąć z początkowego szoku, jaki wywołała pandemia koronawirusa.

Globalny popyt na węgiel wynika także w tym roku z wysokich cen gazu ziemnego, które w wielu krajach przyczyniły się do przechodzenia na węgiel.

Na razie węgiel jest poszukiwanym towarem na rynkach.

Prognoza Indii w zakresie importu węgla energetycznego na 2022 rok wynosi 162 mln ton

Rabaty, jakie oferują rosyjscy dostawcy odbiorcom z Chin czy Indii przekładają się na większe zakupy węgla wykorzystywanego przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej.

Przykładowo import węgla energetycznego z Rosji do Indii zwiększył się w lipcu br. o 70,3 proc. do poziomu 1,29 mln ton, natomiast import węgla koksowego wzrósł o ponad dwie trzecie do poziomu ponad 280 tys. ton.

Indyjscy nabywcy przemysłowi, w tym producenci cementu oraz żelaza gąbczastego, zdołali już wypróbować rosyjski węgiel i uważają go za akceptowalny. Stąd surowiec z rosyjskich kopalń oferowany z dużym rabatem będzie nadal kierowany na indyjski rynek, ze względu na unijne embargo na rosyjski surowiec.

Prognoza Indii w zakresie importu węgla energetycznego na 2022 rok wynosi 162 mln ton, w porównaniu z 161 mln ton w 2021 roku.

Z kolei eksport węgla z Rosji na rynek chiński wzrósł w lipcu o 14 proc. do najwyższego poziomu od pięciu lat. W samym lipcu 2022 roku Chiny przyjęły 7,42 mln ton rosyjskiego surowca. To najwyższa wartość miesięczna od czasu rozpoczęcia porównywalnych statystyk w 2017 roku, po 6,12 mln ton w czerwcu oraz 6,49 mln ton w lipcu 2021 roku.

Ceny węgla energetycznego w Europie wynoszą obecnie około 310-320 dolarów za tonę

Poza Chinami oraz Indiami, Japonia, Korea Południowa i Tajwan mogą importować więcej z Rosji, a głównym kryterium jest w tym przypadku cena. Kraje te nabywają surowiec rosyjski, z uwagi na niepewność co do przyszłej podaży surowca na rynku oraz nieprzewidywalność w zakresie cen.

Sytuacja w Europie jest najtrudniejsza. Pogłębiający się kryzys energetyczny napawa niepokojem. W realiach embarga na węgiel rosyjski odbiorcy europejscy zdywersyfikowali swoje dostawy. Realizują zwiększony import z Australii, Kolumbii czy RPA. Jednak problemy z kalorycznością węgla wraz z wysokimi cenami transportu są nie lada wyzwaniem dla europejskich producentów energii.

Ceny węgla energetycznego w Europie wynoszą obecnie około 310-320 dolarów za tonę. Prawdopodobnie te ceny utrzymają się w kolejnych tygodniach na zbliżonym poziomie.

