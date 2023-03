Kupują zagraniczne kopalnie miedzi i litu, by sprostać niedoborom metali

Indie zabezpieczają dostawy metali, takich jak miedź i lit, nabywając zagraniczne kopalnie.

Działania te ukierunkowane są na zaspokojenie rosnącego popytu krajowego. W ostatnim czasie Indie wzięły pod lupę jedną kopalnię miedzi oraz dwie kopalnie litu w Argentynie, która jest bogata w zasoby.

Kolejnym krokiem ma być nabycie lub zabezpieczenie długoterminowej dzierżawy złóż. Zespół ekspertów zbadał już techniczne aspekty tych kopalń. Ocena komercyjna przedsięwzięcia ma zająć kilka miesięcy.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, w ramach dążenia do eksploracji zagranicznych zasobów mineralnych rząd Indii powołał Khanij Bidesh India (KABIL) - spółkę założoną przez państwowe firmy: National Aluminium Company, Hindustan Copper oraz Mineral Exploration. Oczekuje się, że KABIL otworzy swoją jednostkę w Argentynie, by wydobywać i przetwarzać lit.

W ramach dążenia rządu do osiągnięcia celów dekarbonizacji Indie wprowadziły zestaw środków mających na celu zwiększenie sprzedaży pojazdów elektrycznych. Zgodnie z prognozą S&P Global Mobility kraj ten stanie się trzecim co do wielkości rynkiem dla samochodów osobowych i innych lekkich pojazdów, wypierając Japonię.

Poza litem w Indiach gwałtownie wzrosło zużycie miedzi, mimo że kraj ten produkuje tylko 10-15 proc. całkowitego światowego zapotrzebowania na miedź. Indie są na dobrej drodze, aby stać się jednym z najszybciej rozwijających się rynków miedzi na świecie, przeciwstawiając się trendowi słabnącego popytu w innych miejscach, w tym w Chinach, które są czołowym konsumentem tego pierwiastka.