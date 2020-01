Kurtyka: naszym zadaniem bezpieczna ewolucja systemu energetycznego

Naszym zadaniem jest prowadzenie ewolucji systemu energetycznego w sposób bezpieczny i gwarantujący synergię między systemem konwencjonalnym i nowymi źródłami – powiedział w piątek w Katowicach minister klimatu Michał Kurtyka.

Już wcześniej Ministerstwo Klimatu zapewniało, że wyłączenie Polski z celu osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2050 r. nie oznacza, że nie ona będzie podejmowała działań zmierzających do transformacji niskoemisyjnej.

Jako strona Porozumienia paryskiego (globalna umowa klimatyczna z 2015 r. - red.) Polska pozostaje zobowiązana do osiągnięcia neutralności w drugiej połowie XXI w.

Jako strona Porozumienia paryskiego (globalna umowa klimatyczna z 2015 r. - red.) Polska pozostaje zobowiązana do osiągnięcia neutralności w drugiej połowie XXI w.



Minister zwrócił przy tym uwagę na bardzo szybki rozwój w ostatnich miesiącach niektórych źródeł zeroemisyjnych, jak fotowoltaika. Przypomniał, że w ciągu poprzedniego roku moc zainstalowana w fotowoltaice - w znacznej mierze dzięki rządowemu programowi Mój Prąd - wzrosła o 175 proc.



Minister klimatu uczestniczył w piątkowych obradach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęconych realizacji programu Czyste Powietrze, a także kwestiom związanym z neutralnością klimatyczną.

W grudniu ub. roku przywódcy państw UE porozumieli się na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie.

Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu 2020 roku. Komisja Europejska ma nadzieję, że dzięki dodatkowym środkom Polska zdecyduje się na zadeklarowanie gotowości do realizacji celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Pytany w piątek przez dziennikarzy, czy Polska przed czerwcowym szczytem Rady Europejskiej rozważa zmianę podejścia do kwestii wykorzystania węgla w energetyce, np. poprzez proporcjonalne zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych, minister klimatu zaznaczył, że natychmiast po objęciu swojej teki zlecił ponowne przejrzenie Polityki energetycznej Polski i Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu.