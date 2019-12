Łączenie kopalń, likwidacja? W PGG zawrzało

Niepokój związkowców w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) budzi pomysł połączenia w jeden organizm trzech byłych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego - Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła i Wujek oraz pomysł dołączenia kopalni Sośnica do kopalni zespolonej Ruda. Jak dowiedział się portal WNP.PL, do central związkowych dotarło już pismo od zarządu PGG, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły i obecnie prowadzone są stosowne analizy. W spółce nie komentują sprawy. - Na razie jest zbyt wcześnie na komentowanie tej kwestii - mówi portalowi WNP.PL Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

Zapytaliśmy go także o obawy związkowców z Solidarności, którzy wskazują, że pomysły połączenia kopalń mogą się skończyć tym, że niektóre z nich mogą zakończyć niebawem swoje funkcjonowanie.- Solidarność i pozostałe związki zawodowe już raz pokazały swoją "dalekowzroczność", sprzeciwiając się do ostatniej chwili przyłączeniu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej - podkreśla Ziętek. - Gdyby ich wtedy posłuchano, to górnicy z Katowickiego Holdingu Węglowego byliby dzisiaj na bruku - kwituje Ziętek.Polska Grupa Górnicza (PGG) to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE. Obecnie w skład PGG wchodzi 8 kopalń. PGG zatrudnia około 42 tys. osób i wydobywa rocznie około 30 mln ton węgla. Zaopatruje głównie rynek krajowy, w tym energetykę zawodową.Czytaj też: Gdybyśmy nagle zlikwidowali kopalnie, klimat by się nie poprawił. Ale stałoby się coś gorszego