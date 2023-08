Lewica zakłada zwiększenie wydobycia węgla w Polsce

- Koniec z zamykaniem polskich kopalń! To, co zrobiono z Krupińskim czy z Morcinkiem - to są rzeczy niewybaczalne - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Przemysław Koperski, poseł Lewicy.

Przemysław Koperski wskazuje, że Lewica opowiada się za tym, żeby w końcu odblokowano u nas kwestię zgazowania węgla.

Wskazuje on, że na świecie, przede wszystkim w Chinach, ale też w Indiach są setki reaktorów, w których zgazowuje się węgiel i uzyskuje w ten sposób energię elektryczną.

- Jesteśmy za tym. Tym bardziej że ta technologia jest dopuszczona przez Komisję Europejską - podkreśla Przemysław Koperski.

- Ja osobiście i my, jako Lewica, uważamy, że Polska powinna być energetycznie samowystarczalna. Powinniśmy mieć umiejętność wytworzenia takiej ilości energii elektrycznej, która docelowo zaspokoi nasze obecne i planowane zużycie - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Koperski, poseł Lewicy.

- Import surowców energetycznych w 2022 roku i we wcześniejszych latach bardzo się zwiększył. Zmniejszono wydobycie węgla w Polsce, a zwiększono import. Dlatego w Polsce jesteśmy tak naprawdę zależni od surowców spoza naszego kraju - dodaje.

Należy skonstruować taki miks energetyczny, który będzie w stanie zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na energię

Wskazuje przy tym, że Lewica uważa, iż powinniśmy skonstruować taki miks energetyczny, który będzie w stanie zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na energię. W okresie przejściowym - rozwijając odnawialne źródła energii oraz stawiając na atom - kluczowym paliwem siłą rzeczy pozostanie węgiel.

- W swoim programie zakładamy zwiększenie wydobycia węgla w Polsce, otwarcie również w tym okresie przejściowym nowych pokładów. Aby nie było takiej sytuacji, że do śląskich elektrowni płynie do nas węgiel z Kolumbii, a potem pociągami trafia z Gdańska na Śląsk - podkreśla Przemysław Koperski.

- Nie po to budowano magistrale kolejowe, żeby węgiel przybywał do nas, tylko żeby go ewentualnie móc eksportować. Chcielibyśmy, żeby energia, która jest produkowana w Polsce, była wytwarzana w oparciu o polskie surowce. Jesteśmy też za tym, żeby w końcu odblokowano kwestię zgazowania węgla - dodaje.

Poseł zauważa, że na świecie, przede wszystkim w Chinach, ale też w Indiach, są setki reaktorów, w których zgazowuje się węgiel i uzyskuje się w ten sposób energię elektryczną.

- Jesteśmy za tym. Tym bardziej, że ta technologia jest dopuszczona przez Komisję Europejską - zaznacza Koperski.

Zapytaliśmy też Przemysława Koperskiego o to, czy należy w Polsce budować nowe kopalnie.

- Jak najbardziej tak - odparł Przemysław Koperski.

- Uważamy, że te brakujące 10 mln ton rocznie powinno być wydobywane w polskich kopalniach. Te pokłady, które można jeszcze efektywniej wykorzystać, powinny być rozbudowywane. Ale jesteśmy również za tym, żeby w województwie lubelskim nowe kopalnie również wspierać myślą technologiczną z województwa śląskiego. Tak, ten potencjał trzeba wykorzystać w okresie przejściowym, który będzie jeszcze trwał co najmniej 25 lat. Koniec z zamykaniem polskich kopalń! To, co zrobiono z Krupińskim czy z Morcinkiem - to są rzeczy niewybaczalne - podkreśla Koperski.

Przykład kopalni Silesia pokazuje, że można prowadzić przedsiębiorstwo górnicze w oparciu o prywatny kapitał i społeczną odpowiedzialność biznesu

Pytamy również Przemysława Koperskiego o to, czy budową nowych kopalń w Polsce powinno zająć się państwo, czy też firmy prywatne.

- Jestem jak najbardziej otwarty na oba rozwiązania - zaznacza Koperski.

- Natomiast chcę przypomnieć, jak związki zawodowe zabiegały o to, żeby inwestor zagraniczny przejął kopalnię Krupiński. A jednak zdecydowano się na Spółkę Restrukturyzacji Kopalń i na zamknięcie tej kopalni. A przykład Czechowic-Dziedzic i kopalni Silesia - która jest obecnie w prywatnych polskich rękach - pokazuje, że można również z powodzeniem prowadzić przedsiębiorstwo górnicze w Polsce w oparciu o prywatny kapitał i społeczną odpowiedzialność biznesu. Tutaj bowiem gminy są zadowolone i mieszkańcy są zadowoleni. I pracownicy też są zadowoleni z tego pracodawcy, a to jest prywatny pracodawca - dodaje Przemysław Koperski.