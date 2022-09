Liczba dostawców węgla ma gwałtownie wzrosnąć

Proces wyboru Kwalifikowanych Dostawców Węgla, u których można odbierać surowiec, który zakupi się w internetowym sklepie Polskiej Grupy Górniczej, jest ukończony w ponad 80 proc. Obecnie podpisywane są umowy z wybranymi składami węgla.

Docelowo Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG ma być na terenie całej Polski ponad stu. To kwestia około dwóch, góra trzech tygodni - zapewnia górnicza firma.

Od początku roku w e-sklepie PGG zaopatrzyło się w opał w ponad 190 tys. klientów.

Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło w tym czasie ok. 800 tys. ton węgla w cenie producenta.

Powszechnie dostępny sklep internetowy ma pozostać dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego z PGG dla gospodarstw domowych.

Wtorek 30 sierpnia był pierwszym dniem, w którym klienci nabywający węgiel w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej mogli zadeklarować odbiór paliwa nie bezpośrednio w wybranej kopalni, ale u kwalifikowanego dostawcy - w Brzesku oraz Proszowicach w województwie małopolskim, w Iławie w województwie warmińsko-mazurskim, a także w Uhercach Mineralnych w województwie podkarpackim.

Taką formę odbioru wybrało przeszło trzystu klientów. Wykorzystano przy tym cały tonaż węgla przeznaczony do odbioru u Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Za pomocą KDW nabywca może odebrać kupiony węgiel w wybranym składzie, bądź wykupić usługę dostawy do domu.

Zobacz także: JSW ma wielkie problemy z wydobyciem węgla w kopalni Jastrzębie-Bzie

W kolejnych dniach pojawi się dalszych ponad 20 KDW, między innymi w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim oraz małopolskim.

Partnerzy PGG muszą mieć odpowiednią infrastrukturę

Ogłaszając w czerwcu tego roku nabór na kwalifikowanych dostawców, górnicza firma postawiła wymagania - partnerzy PGG muszą dysponować m.in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odbierać z kopalń węgiel i dostarczać odbiorcom finalnym.

W ostatnich tygodniach PGG poprawiała funkcjonalności swojego e-sklepu dla odbiorców indywidualnych, podniosła również cenę o ok. 20 proc. i obniżyła limit jednorazowego zakupu w swoim sklepie: z pięciu do trzech ton.

Od początku roku w e-sklepie PGG zaopatrzyło się w opał przeszło 190 tys. klientów. Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło w tym czasie ok. 800 tys. ton węgla w cenie producenta. Powszechnie dostępny sklep internetowy ma pozostać dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego z PGG dla gospodarstw domowych.

Tymczasem sprzedawcy węgla narzekają, że nie mają dostępu do węgla. Wskazują, że wiele składów stoi pustych, bowiem PGG sama bezpośrednio sprzedaje węgiel opałowy.

- Co będzie dalej? Niektórzy będą się ratować importem węgla, ale on siłą rzeczy jest drogi, sprzedawany jest potem w detalu po około 3500 zł za tonę, zatem jeżeli węgiel z PGG będzie, dajmy na to, po około 1500 zł, to zaraz pojawią się hasła o nieuczciwych spekulantach i rozpocznie się kolejna nagonka - powiedział ostatnio portalowi WNP.PL właściciel firmy handlującej węglem z Małopolski.

Czytaj także: Albo postawimy na zwiększenie wydobycia węgla, albo będziemy mieli coraz większe problemy

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"