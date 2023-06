Reprezentatywne organizacje związkowe w JSW, którym przewodzi Solidarność, takimi oświadczeniami, jak to ostatnie skierowane w naszym kierunku, tylko się kompromitują - ocenia w rozmowie z WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych (Solidarności, Federacji Związku Zawodowego Górników JSW oraz Kadry) zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odnieśli się do działań Sierpnia 80 i zarzucili mu fałszywą troskę, jeżeli chodzi o pracowników spółki JSW Szkolenie i Górnictwo.

Bogusław Ziętek: problemy w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo narastały latami

Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80, odniósł się do stanowiska reprezentatywnych organizacji związkowych z JSW.

- Problemy w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo narastały latami. Ludzie byli tam traktowani w sposób, który bulwersuje - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Zmuszano ich do przynależności do Solidarności i tylko wtedy mogli liczyć na przeniesienie z JSW SIG pod kopalnię. Szykanowanie, mobbing i zastraszanie były na porządku dziennym. Także łapówki, które wymuszano od tych, którzy chcieli się przenieść. Co dziwne tę sprawę prowadziła prokuratura, która miała dowody na wręczanie łapówek. Jednak sprawa została umorzona, bowiem uznano, że w prywatnej firmie takie zjawiska są dopuszczalne - zaznacza Bogusław Ziętek.

Ziętek: reprezentatywne organizacje związkowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, którym przewodzi Solidarność, tylko się kompromitują

- Niedawno w firmie JSW SIG Jastrzębska Spółka Węglowa przeprowadziła audyt, z którego jasno wynika, że patologie, z którymi teraz walczymy, są nagminne - mówi Bogusław Ziętek. - Stwierdzono na przykład, że było ponad 350 przypadków przejścia pracowników SIG pod kopalnię JSW w sposób całkowicie sprzeczny z obowiązującymi zasadami. Stwierdzono również cały szereg innych naruszeń, które świadczyły o tym, że w JSW SIG nieważne są takie kryteria, jak doświadczenie czy staż pracy, ponieważ ludzie, którzy posiadali to doświadczenie i staż pracy nie byli przenoszeni. A ci, którzy nie mieli tego doświadczenia i stażu bez problemu przechodzili pod kopalnię. Reprezentatywne organizacje związkowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, którym przewodzi Solidarność, takimi oświadczeniami - jak to ostatnie skierowane w naszym kierunku - tylko się kompromitują. I obrażają dwa tysiące pracowników JSW SIG, którzy dobrze wiedzą, jakie stosunki panują w ich firmie - podsumowuje Bogusław Ziętek.