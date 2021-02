Lider Solidarności w JSW: mamy zastrzeżenia do nadzoru nad JSW

Mamy poważne zastrzeżenia co do nadzoru właścicielskiego nad Jastrzębską Spółką Węglową i to nie od dziś. Potrzebna jest nam stabilizacja kadrowa, potrzebna jest nam fachowość w zarządzaniu, a także rozsądek i spokój. Wtedy będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość - mówi Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW, odnosząc się do listu otwartego związkowców z JSW skierowanego do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

I wskazuje, że w ostatnich latach w JSW była nieustanna "karuzela stanowisk". Ludzi pełniących kluczowe funkcje wymieniano co trzy miesiące, co pięć miesięcy.- Tak nie da się funkcjonować w żadnej dużej firmie, a tym bardziej w przedsiębiorstwie górniczym. Przy takiej rotacji nie ma szans na realizację pomysłów wieloletnich, bo co chwilę ktoś inny steruje spółką, więc co chwilę zmieniają się priorytety - zaznacza Kozłowski, cytowany w Solidarności Górniczej. Firma, gdzie brakuje myślenia o przyszłości, musi upaść. I temu właśnie chcemy zapobiec - dodaje.Na list otwarty zareagowali Rafał Pasieka i Robert Małłek, byli członkowie zarządu JSW a także europosłanka Izabela Kloc. Ich zdaniem, znalazły się w tym liście otwartym liczne oszczerstwa i kłamstwa.- Ci panowie powinni się zastanowić, co piszą. Nawiasem mówiąc, też nas tam ponazywali w sposób mało kulturalny. Mogą nas zresztą nazywać, jak chcą, jeśli nie potrafią inaczej - zaznacza Sławomir Kozłowski, cytowany w Solidarności Górniczej - Pod opublikowanymi przez nich wypowiedziami nastąpił wysyp antyzwiązkowych komentarzy ze strony rozmaitych trolli internetowych. Tylko dlaczego właśnie do Jastrzębskiej Spółki Węglowej - gdzie funkcjonują mocne struktury związkowe - wszyscy chcą przechodzić z prywatnych firm okołogórniczych? Są to zwłaszcza ludzie z podmiotów wykonujących usługi na rzecz JSW, którzy na co dzień widzą, jakie możliwości mają pracownicy JSW i co im przysługuje, bo wywalczyły to niegdyś związki zawodowe - dodaje Kozłowski. - Wracając do obydwu panów (Rafała Pasieki i Roberta Małłka - przyp. red.). Jak szybko przyjechali do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, aby objąć swoje funkcje, tak szybko z niej wyjechali – zaznacza Kozłowski, cytowany w Solidarności Górniczej. - Do tego nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za podjęte decyzje. Pan, który dziś przechwala się swoimi sukcesami, niech sobie przypomni, jak kopalnie JSW wstrzymywały wydobycie, bo były "zasypane" węglem. Choć za to odpowiadał, nie umiał tego węgla sprzedać, przez co cykl produkcyjny musiał zostać ograniczony - podkreśla Kozłowski.I zaznacza, że JSW nie wydobywała wtedy nawet na wszystkie zmiany. W niektórych kopalniach wydobycie było ograniczone do jednej zmiany.- Niech ten pan spojrzy, ile musieliśmy wynająć placów poza kopalniami, aby móc tam składować węgiel, bo przykopalniane zwały były pełne – zaznacza Kozłowski. - Niech się zastanowi, ile węgla umiał sprzedać, a dopiero potem pisze o swoich sukcesach. Jeśli naprawdę jest tak dobrym handlowcem, jak sam twierdzi, wkrótce trafi do którejś z wielkich korporacji, czego mu życzymy. Póki co, mogę powiedzieć tyle, że dysponujemy dokumentacją świadczącą o osiągnięciach owego pana z czasów, kiedy sprawował swoją funkcję w JSW. Jeśli zaistnieje potrzeba, za miesiąc do tematu wrócimy i powiemy, jakie były wtedy wyniki sprzedaży, jakie były zapasy węgla i co się wtedy działo – dodaje Kozłowski.Jakie będą dalsze kroki reprezentatywnych organizacji związkowych JSW?- W dalszym ciągu będziemy zabiegać, aby zarządzający Jastrzębską Spółką Węglową byli kompetentni, ale też o to, by skończyć z fatalną i szkodliwą praktyką nieustannego nominowania i odwoływania osób sprawujących kierownicze funkcje w JSW – podkreśla Kozłowski, cytowany w Solidarności Górniczej. - Potrzebny jest nam rozsądek i stabilizacja. Osobną kwestią jest postawa polityków, zwłaszcza parlamentarzystów. Oni nam cały czas dają do zrozumienia, że lepiej wiedzą, co się dzieje w naszej firmie – zaznacza Kozłowski.I wskazuje, że skoro tak jest, to niech politycy przestaną do JSW wysyłać swoich przedstawicieli i sami wejdą do zarządu spółki.- Bo decydować o czymś bez żadnej odpowiedzialności jest bardzo łatwo. My, związkowcy, na co dzień mamy styczność z pracownikami i jesteśmy przez nich oceniani. Tymczasem byli członkowie Zarządu JSW - wszyscy, nie tylko wcześniej wspomniani - nigdy i przed nikim za żadne szkodliwe działania wobec firmy nie odpowiedzieli – podkreśla Sławmir Kozłowski, cytowany w Solidarności Górniczej. - To kolejna rzecz nie do pomyślenia. Dzisiaj niektórzy z nich chwalą się swoimi osiągnięciami. Gdyby byli tacy wspaniali, nadal by tutaj byli - sęk w tym, że dawno ich u nas nie ma. Nie słyszałem też, by byli rozchwytywani na rynku przez inne firmy - dodaje Kozłowski.Czytaj też: Burza wokół listu do J. Kaczyńskiego: "To ingerencja w wybór prezesa JSW" Odnosi się on także do sprawy konkursu na prezesa JSW.- Odnoszę wrażenie, że w spółkach z udziałem Skarbu Państwa konkursy stały się swego rodzaju zasłoną dla polityków. Wygląda to tak, że wiadomo, kto wygra, ale w razie czego, gdyby przyszły prezes był po prostu słaby, żaden z politycznych patronów nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności - zaznacza Kozłowski, cytowany w Solidarności Górniczej. - Być może prosta nominacja przez odpowiedniego ministra byłaby rozwiązaniem lepszym? Wiem, że to niemożliwe przy obecnych uwarunkowaniach prawnych, ale mielibyśmy przynajmniej jasność, kto za co odpowiada. Bo na razie mamy do czynienia z ciągłym udawaniem, na czym tracą fatalnie zarządzane firmy - a więc i Skarb Państwa - oraz zatrudnieni tam ludzie – podsumowuje Sławomir Kozłowski.