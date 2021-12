Likwidacja kopalń może nastąpić szybciej. "Potrzebny scenariusz"

- Obawiam się, że proces likwidacji kopalń może nastąpić szybciej niż nam to się wydaje, a rząd nie przygotował nas do tego odpowiednio. Na pewno musimy mieć gotowy scenariusz na wypadek, gdyby Komisja Europejska nie zgodziła się na to, co zapisano w umowie społecznej, w tym na dopłaty do wydobycia węgla - ostrzega w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej.

Brak jest podmiotu odpowiedzialnego za przywrócenie gospodarce tych terenów, a to priorytet na dziś. Należy wykorzystać doświadczenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która w tej dziedzinie zdobyła ogromne doświadczenie. To między innymi ta spółka powinna być zarządcą takich terenów, szukać inwestorów i podmiotów gospodarczych.Pokazałem ministrowi, że takie działania uruchomiłem w Jastrzębiu-Zdroju. Prezydent miasta aktywnie włączyła się w rozmowy z KSSE i SRK oraz samorządami, na terenie których znajdują się tereny pokopalniane. Odbyliśmy rozmowy na temat konkretnych zmian w ustawach o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz w prawie górniczym i geologicznym. Rozmawialiśmy o formule zapisów łatwego przekazywania pewnej własności gruntów pokopalnianych przejmowanych przez gminy, na których te zakłady prowadziły swoją działalność.- W Jastrzębskiej Spółce Węglowej liczą, że w kolejnych latach węgiel koksowy pozostanie w UE surowcem o charakterze strategicznym. Zachodzi jednak pytanie, co będzie, jeżeli przestanie widnieć na unijnej liście surowców strategicznych, a jego rolę przejmie wodór? O takich rozwiązaniach słyszy się coraz częściej.Mało tego, podejmowane są już pierwsze próby jego wykorzystania w produkcji stali. Słyszymy o wodorze jako paliwie przyszłości i o planach zastępowania koksu wodorem w hutnictwie. Zatem w JSW muszą być przygotowani na zmiany zachodzące na rynku. Ale od tego jest zarząd spółki.Do dziś nie jest rozwiązane funkcjonowanie kopalni Jastrzębie-Bzie, która w 2019 roku z jednym szybem została hucznie otwarta przez premiera przed wyborami i propagandowo okrzyknięta nową kopalnią, bez zaplecza i towarzyszącej infrastruktury. Do dziś dowożeni są pracownicy autobusami z jednej kopalni do drugiej. Gdzie tu efektywność? Na pewno spółka musi uporządkować ten temat. Z tego, co wiem, nowo powołany prezes kreśli nowe plany funkcjonowania spółki.Poza tym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyczerpują się złoża w niektórych kopalniach. Rozpoczyna się właśnie drugi etap likwidacji kopalni Jas-Mos, chyba ostatni prowadzony przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Do roku 2049 to jeszcze kawał czasu – dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć co będzie za 5-10 lat. Zarówno JSW, jak i pozostałe spółki muszą monitorować trendy na globalnych rynkach surowców i energii.- Obawiam się, że proces likwidacji kopalń może nastąpić szybciej niż nam to się wydaje, a rząd nie przygotował nas do tego odpowiednio. Na pewno musimy mieć gotowy scenariusz na wypadek, gdyby Komisja Europejska nie zgodziła się na to, co zapisano w umowie społecznej, w tym na dopłaty do wydobycia węgla.Przez ostatnie 6 lat zmarnowaliśmy dużo czasu i pieniędzy, podejmując nieodpowiedzialne decyzje. Zmarnowanie 2 mld złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce, brak pragmatyzmu i zdrowego rozsądku, kiedy w 2017 roku kupowano od Francuzów elektrownie i 8 elektrociepłowni (w tym również rybnicką), inwestując ponad 6 miliardów złotych w przestarzałą technologię opartą na węglu, której szybko chcieli się pozbyć Francuzi, widzący, w jakim kierunku zmierza UE.Rząd, który na swoich sztandarach wyborczych niósł hasło o energetyce opartej na surowcach krajowych, uzależnił nas od dostaw węgla z Rosji. Obserwujemy to przez ostatnich sześć lat.Z tych wszystkich działań przebija się chaos, brak koncepcji i konkretnych pomysłów. Przyjmowane są kolejne plany i programy, ale co z tego, skoro i tak są nierealizowane? Rząd PiS nie rozumie powagi sytuacji, w której się znaleźliśmy.Czytaj także: Właściciel prywatnej kopalni zaciera ręce. Chce zwiększyć zatrudnienie - Nie po raz pierwszy kraje te stawiają opór proekologicznym zmianom. Potężne krajowe zasoby tego surowca w tych państwach od lat są ich kartą przetargową w relacjach międzynarodowych oraz stanowiły istotny element eksportu.Wszystkie kraje członkowskie Unii podjęły już decyzje zmierzające do dekarbonizacji – również nasz rząd nie wycofał się z tej decyzji. Nie widzę też żadnego spowolnienia w realizacji tej decyzji, o czym świadczy przyjęty kilka miesięcy temu pakiet Fit for 55.