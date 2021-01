Likwidacja kopalń. Wsparcia wymagać będzie nawet 36 tys. górników

Dekarbonizacja polskiej gospodarki oznacza niemal całkowite ograniczenie zatrudnienia i produkcji w górnictwie węgla energetycznego. Jak wynika z analizy Instytutu Badań Strukturalnych, naturalne przejścia na emeryturę nie wystarczą, aby wdrożyć ten plan.







Do roku 2030, struktura zatrudnienia w górnictwie pozostanie podobna do obecnej. Udział robotników, zwłaszcza pracowników dołowych, zwiększy się ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego przez znaczną część pracowników powierzchni. Z uwagi na podobieństwo struktury zatrudnienia między kopalniami, relokacja pracowników nadal będzie mogła stanowić łagodny i możliwy do zastosowania instrument transformacji.Zmiana struktury zatrudnienia prawdopodobnie doprowadzi do niedoboru pracowników dozoru inżynieryjno-technicznego w 2040 roku. Jest to kadra szczególnie potrzebna w procesie zamykania kopalń. W raporcie zaznaczono, że aby uniknąć niedoboru pracowników w tej grupie, warto rozważyć przygotowanie w najbliższych latach części obecnych robotników dołowych do rozszerzenia kwalifikacji i zasilenia tej grupy.Zobacz także: Nie ma przyzwolenia na dopłacanie do nierentownego górnictwa