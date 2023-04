Likwidacja polskich kopalń nie przyczyni się do ochrony klimatu

Kryzys energetyczny wywołany rosyjską agresją na Ukrainę dobitnie pokazał, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych.

Likwidacja czy ograniczenie działalności polskich kopalń nie przyczyni się do ochrony klimatu, bowiem największa emisja dwutlenku węgla występuje w innych częściach świata, w Chinach, Rosji, Stanach Zjednoczonych czy Indiach.

Natomiast import węgla z zagranicy wiąże się z większą emisją wytwarzaną w transporcie.

Gdyby w Polsce zlikwidowano kopalnie, to musielibyśmy importować potężne ilości węgla z odległych destynacji.

- Jeszcze nie tak dawno planowano zlikwidowanie połowy polskich kopalń, a w 2022 roku krajowy węgiel był najbardziej pożądanym surowcem - podkreśla Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, prezydent Stowarzyszenia Eurocoal.

Według przyjętych kilka lat temu założeń paliwem przejściowym w dochodzeniu do zeroemisyjnej gospodarki miał być gaz ziemny. Gaz miał służyć do ogrzewania i do produkcji energii elektrycznej i zastąpić węgiel.

- W latach 2016-2017 powstawały opracowania, które uzasadniały szybkie odejście od węgla - zaznacza Tomasz Rogala. - Sugerowały one zamknięcie w ciągu czterech-pięciu lat połowy funkcjonujących ówcześnie polskich kopalń. A pozostałe miały być zlikwidowane w kolejnych latach. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku, kiedy węgiel z Polski stał się najbardziej poszukiwanym surowcem ze względu na swoją jakość i cenę, czterokrotnie niższą od importowanego. Gdybyśmy cały potrzebny węgiel importowali, to musielibyśmy wydać dodatkowo 47-48 mld zł. A gdyby ekwiwalent krajowego węgla zamienić na gaz, to trzeba byłoby poszukać dodatkowych 200 mld zł. Te wyliczenia najlepiej pokazują, jak ważne było zachowanie rodzimego sektora górniczego - podkreśla prezes Rogala.

Chociaż węgiel wciąż pozostaje strategicznym surowcem, to przyszłość polskich kopalń jest niepewna. Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie redukcji emisji metanu może okazać się kluczowe dla stabilnego funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Unijne rozporządzenie wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla.