Los górnictwa przesądzony. Przestrogą przykłady Niemiec i Wielkiej Brytanii

Transformacja górnictwa i energetyki budzi w Polsce liczne obawy. Nie rozwiewają ich zagraniczne przykłady. W Gelsenkirchen w Niemczech bezrobocie wynosi 18 proc. w stosunku do 6 proc. średnio w kraju. Mimo, iż na wsparcie transformacji sektora górniczego poszły u naszych zachodnich sąsiadów olbrzymie pieniądze. Także w Wielkiej Brytanii po 40 latach od zakończenia działalności kopalń, regiony pogórnicze należą do tych najuboższych. Trzeba o tym pamiętać.

Niebawem wszystko będzie jasne

Rok 2021 będzie bardzo istotny dla rodzimego górnictwa. W pierwszym kwartale mają bowiem zostać podjęte ostateczne ustalenia zarówno na szczeblu rządowym jak i Komisji Europejskiej, dotyczące przyszłości górnictwa węglowego w Polsce.- Niestety jego los właściwie został już przesądzony. Chcąc nadal pozostawać członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy zmuszeni odstąpić od węgla bez względu na to, że jest to dla nas nieracjonalne i niezasadne - komentuje dla portalu WNP.PL Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. - W UE jesteśmy jedynym krajem, który jeszcze nie zadeklarował terminu całkowitego odejścia od tego paliwa. Pozostaje nam tylko walka o to, by proces ten przebiegał w możliwie długim czasie i aby były zapewnione wystarczające środki na jego sfinansowanie - dodaje Janusz Olszowski.Jednocześnie zaznacza, że musimy pamiętać o tym, iż nasz węglowy sektor paliwowo-energetyczny to nie tylko produkcja węgla i energii, ale także tysiące firm i instytucji, działających w jego otoczeniu.- Dzięki istnieniu kopalń i elektrowni, utworzonych zostało kilkaset tysięcy miejsc pracy, pozwalających na utrzymanie milionów członków polskich rodzin. Zbyt szybka likwidacja takiego potencjału i to jeszcze bez odpowiedniego wsparcia, niewątpliwie spowoduje poważny kryzys w całej krajowej gospodarce - podkreśla Janusz Olszowski. - Dlatego decyzje w tym zakresie powinny być bardzo rozważne i podjęte po dokonaniu wnikliwych analiz dotyczących sytuacji wszystkich segmentów sektora i przeprowadzeniu szerokich konsultacji z wszystkimi interesariuszami, którzy mogą odczuć skutki dokonanych przemian. Uważam, że to właśnie będzie największym wyzwaniem dla wszystkich związanych z naszą branżą - zaznacza Janusz Olszowski.Wiadomo, że proces odchodzenia od węgla jest nieuchronny. Trzeba jednak odpowiednio go zaplanować. Potrzebuje on wiele czasu i olbrzymich pieniędzy. W przeciwnym wypadku koszty społeczne będą zbyt wysokie. Kwestia tworzenia nowych miejsc pracy wysuwa się tu na pierwszy plan.