Lublin: Ponad 800 gospodarstw domowych kupiło 1,3 tys. ton węgla po preferencyjnej cenie

Ponad 800 gospodarstw domowych z Lublina zakupiło do tej pory 1,3 tys. ton węgla na preferencyjnych warunkach. Zamówienia będą przyjmowane do najbliższej środy – poinformował w poniedziałek lubelski ratusz.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O dobiegającej końca sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach poinformował Urząd Miasta w Lublinie w poniedziałkowym komunikacie. Jak podano, spółka PGE Paliwa, czyli podmiot wprowadzający węgiel do obrotu dla Lublina, przekazał, że odbiór surowca ze składu w Biłgoraju będzie możliwy do 21 kwietnia br.

"W związku z tym, miasto będzie przyjmowało zamówienia od mieszkańców do najbliższej środy, do godz. 12. Dwa kolejne dni będą przeznaczone na realizację procesu zamówienia węgla u podmiotu wprowadzającego i dostarczenie go do Lublina" - wyjaśnił sekretarz Lublina Andrzej Wojewódzki, cytowany w informacji prasowej. Dodał, że po tym terminie zamówienia nie będą przyjmowane.

Mieszkańcy Lublina mogą kupić węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę. Do tej pory 808 gospodarstw domowych kupiło około 1,36 tys. ton węgla.

Jak wyjaśniono, mieszkańcy zainteresowani nabyciem węgla w preferencyjnej cenie powinni złożyć w wybranym składzie oryginał "Potwierdzenia uprawnienia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego", w którym określona jest ilość surowca, jaką chcą kupić. O dostarczeniu węgla na dany skład i możliwości sfinalizowania transakcji mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Sprzedaż surowca w porozumieniu z Urzędem Miasta w Lublinie prowadzą trzy firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Wytwórcze "NUNA" przy ul. Nowy Świat 13a, P. W. TOMEX przy ul. Heleny Dziubińskiej 43, Firma Handlowa "DYZMA" w Abramowicach Prywatnych 152.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, uprawnione do sprzedaży gminom z przeznaczeniem do zakupu preferencyjnego są: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks i Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.