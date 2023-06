LW Bogdanka inwestuje w OZE. Wkrótce koniec budowy farmy fotowoltaicznej

Zakończyły się główne prace instalacyjne przy budowie nowej farmy fotowoltaicznej w Bogdance, woj. lubelskie. Na działce o powierzchni 5,66 ha zainstalowano już 5 552 wysokowydajnych, dwustronnych paneli fotowoltaicznych. Nowa farma będzie posiadać moc 3 MWp.

To pierwsza farma fotowoltaiczna spółki Lubelski Węgiel Bogdanka. Zlokalizowana jest ona na terenach przemysłowych, w bezpośredniej bliskości zakładu górniczego w Bogdance i torów kolejowych, które wykorzystywane są do transportu węgla kamiennego.

Farma wielkości powierzchni 9 boisk piłkarskich

Sama farma zajmuje powierzchnię równą 9 boiskom piłkarskim. Znaczną część tego terenu, tj. ok. 77 proc. stanowi naturalna zieleń (tzw. powierzchnia biologicznie czynna). Szczytowa moc farmy jest porównywalna do zapotrzebowania na prąd wszystkich budynków naziemnych kopalni w dni, kiedy nie są prowadzone prace dołowe. Projektowanie oraz budowa farmy zajęły 16 miesięcy. Inwestycja kosztować będzie blisko 11,5 mln zł.

- Budowa farmy to dowód na to, że już na poważnie wdrażamy w życie zapisy naszej nowej strategii, która zakłada inwestycje Bogdanki w OZE. Przypomnę, że docelowo nasza spółka chce mieć około 500 MW mocy ze źródeł odnawialnych. To zatem nasz pierwszy krok w kierunku transformacji spółki i w kierunku zielonej energii - zaznacza Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Będą na bieżąco analizować wszystkie parametry instalacji

- Na naszej pierwszej farmie zastosowaliśmy wysokowydajne, dwustronne panele monokrystaliczne z warstwą PERC. Panele posiadają 12-letnią gwarancję produktową oraz 30-letnią liniową gwarancję mocy. Będziemy na bieżąco, szczegółowo analizować wszystkie parametry instalacji, ponieważ planujemy docelowo rozbudować tę farmę aż do uzyskania mocy 30 MWp - mówi Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

- Mamy już odpowiednie przyłącza energetyczne Sn 6kV (do przesyłania wyprodukowanej energii), energetyczne NN 0,4kV (potrzeb własnych i remontowych), teletechniczne miedziane i światłowodowe dla potrzeb telemechaniki, sterowania i wizualizacji. Liczymy, że zgodnie z umową, pierwszy prąd z farmy popłynie na początku sierpnia - ocenia Dariusz Dumkiewicz.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.