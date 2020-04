LW Bogdanka przekazuje kolejne środki na walkę z koronawirusem

Bogdanka zwiększa pomoc dla szpitali i instytucji zwalczających pandemię koronawirusa do łącznej kwoty 740 tys. zł. W ramach współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Urzędem Wojewódzkim w Lublinie firma przekaże kolejną darowiznę o wartości 200 tys. złotych na niezbędny sprzęt umożliwiający utworzenie na terenie województwa dodatkowego laboratorium wirusologicznego do przeprowadzania testów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nowe laboratorium pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych lokalnie badań do 400 na dobę.

Spółka na walkę z koronawirusem przekazała dotychczas 500 tys. złotych, które skierowane zostały do lubelskich szpitali i służb sanitarnych.

Dodatkowa kwota 200 tys. złotych zostanie przekazana Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Bożego w Lublinie - wskazanemu przez władze Województwa Lubelskiego jako podmiot, którego zadaniem będzie dokonanie zakupu urządzeń niezbędnych do utworzenia dodatkowego laboratorium wirusologicznego.

Następnie urządzenia trafią do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.