LW Bogdanka uruchomiła system monitoringu ścianowego

W kopalni Bogdanka działa zintegrowany system predykcji i monitoringu całego kompleksu ścianowego. Lubelski Węgiel „Bogdanka” opracował go, wdrożył i uruchomił wspólnie z firmą ABB oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Jak argumentują przedstawiciele Bogdanki, rozwiązanie ma być pierwszym krokiem w kierunku stworzenia autonomicznej kopalni przyszłości.

– Dostęp do tych danych posiadają nadsztygarzy. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko pozyskiwać, archiwizować i analizować dane, ale przede wszystkim je korelować. Dotychczas bowiem informacje z różnych maszyn i urządzeń różnych producentów musieliśmy porównywać ręcznie, co niosło za sobą duże ryzyko błędu i było czasochłonne. Obecnie wszystkie dane mamy w jednym miejscu, w tej samej szacie graficznej i w tym samym czasie. Gdy więc pojawia się problem, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przeanalizować jego przyczyny nie tylko w miejscu powstania, ale także w odniesieniu do całego kompleksu ścianowego – wskazał Łukasz Herezy, dyrektor ds. innowacji w LW "Bogdanka".Jak podkreślają przedstawiciele LW „Bogdanka” system już sprawdził się w praktyce. Dzięki temu, że cyfrowe narzędzie przechowuje w pamięci parametry znamionowe pracy poszczególnych urządzeń i każde nieprawidłowość jest natychmiast wychwytywana i sygnalizowana, gdy doszło do awarii, udało się ją usunąć znacznie wcześniej i szybciej niż zdarzało się to wcześniej.Zobacz też: Bogdanka zwiększyła kwartalny zysk przeszło 10-krotnie Cyfrowym monitoringiem jest obecnie objęty kombajn ścianowy firmy Joy, przenośniki ścianowe i podścianowe, odstawa główna oraz kruszarka węgla, a także system kontroli jakości węgla, czyli niemal cały kompleks wydobywczy. Jak poinformowali przedstawiciele kopalni do końca I kwartału 2022 roku systemem zostaną objęte kolejne dwa kompleksy, co oznacza, że w sumie trzy z czterech kompleksów wydobywczych „Bogdanki” znajdzie się pod nadzorem cyfrowych technologii.– Dzięki informacjom płynącym z kompleksu ścianowego, w narzędziu Knowledge Manager wyznaczana jest wartość produkcji względem wykorzystania maszyn górniczych. Informacja ta przekazywana jest w formie raportu do systemu zarządzania całą kopalnią. Ale system przygotowany jest również do zdalnego zarządzania maszynami i urządzeniami, co teoretycznie – po doposażeniu urządzeń w sterowanie mechaniczno-hydrauliczne – pozwoli ograniczyć liczbę osób w najbardziej niebezpiecznych rejonach wydobycia i prowadzić pracę zdalnie – powiedział Paweł Powroźnik z ABB, dyrektor ds. kluczowych klientów.LW „Bogdanka” zapowiada, że dalej będzie rozwijać projekty związane w zakresie autonomicznego wydobycia.– To element naturalnego rozwoju cyfrowej kopalni, choć oczywiście w warunkach wydobycia na dole zawsze musi być obecny człowiek – wskazał Łukasz Herezy.