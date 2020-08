LW Bogdanka w natarciu: rusza wydobycie z 7-km ściany

Lubelski Węgiel Bogdanka, będąca częścią Grupy Enea, rozpoczął eksploatację ściany o rekordowo długim, 7 km, wybiegu. Znajdująca się w pokładzie 391 w Polu Stefanów ściana to aktualnie najdłuższa eksploatowana ściana w górnictwie węgla kamiennego na świecie.

Projekt zgodnie z harmonogramem

- Bogdanka od lat pozostaje najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce - bycie „Kopalnią Inteligentnych Rozwiązań” to jeden z filarów naszej strategii - zaznacza Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka. - Do wydobycia ze ściany 1/VIII/391 przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe jak i opracowując narzędzia cyfrowe. W efekcie będzie to pierwsza w tak wysokim stopniu „inteligentna” ściana w górnictwie węgla kamiennego w Polsce a także pierwszy przykład tak kompleksowego wykorzystania narzędzi cyfrowych, w tym internetu rzeczy. Warto podkreślić, że pomimo wyzwań związanych z pandemią realizujemy ten projekt zgodnie z harmonogramem, co jest zasługą wszystkich zaangażowanych w ten projekt - dodaje Artur Wasil.W 2019 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,45 mln ton. Kopalnia prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.. Główne kierunki zbytu węgla handlowego to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.LW Bogdanka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lipca 2009 roku. Od października 2015 roku LW Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea.Zobacz również: LW Bogdanka filarem gospodarczym Lubelszczyzny