Maciej Bukowski: część kopalń trzeba będzie zamknąć

W Polskiej Grupie Górniczej musi dojść do istotnej redukcji wydobycia i zatrudnienia, żeby ta firma przeżyła. Mamy mniejsze zapotrzebowanie na węgiel - była ciepła zima, dochodzi teraz epidemia koronawirusa... Może rząd wyciągnie pomocną dłoń do górnictwa, ale dziś miliony miejsc pracy będą zagrożone i praktycznie każdy sektor gospodarki dotkną skutki epidemii, a budżet nie jest bez dna - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL dr Maciej Bukowski, prezes Fundacji WiseEuropa.

- Polską Grupę Górniczą czeka głęboka restrukturyzacja. Musi dojść do istotnej redukcji wydobycia i zatrudnienia, by ta firma przeżyła. Mamy mniejsze zapotrzebowanie na węgiel. Była ciepła zima, dochodzi teraz epidemia koronawirusa.Może rząd wyciągnie pomocną dłoń do górnictwa, ale teraz wszystkie branże będą miały swe potrzeby. Miliony miejsc pracy będą zagrożone i praktycznie każdy sektor gospodarki dotkną skutki epidemii. A budżet nie jest bez dna...- Ale górnictwo nie jest w tym sensie jakąś szczególną branżą. Przecież firmy z różnych sektorów przemysłu czy usług mają kooperantów. Jeżeli odbicie na rynku potrwa długo, to może dojść do znacznej recesji nie tylko w górnictwie, ale po prostu wszędzie.Z punktu widzenia branży będzie to jednak do pewnego stopnia przypominać sytuację z początku lat 90. W czasach socjalizmu zbudowano u nas znaczące moce wydobywcze dostosowane do realiów energochłonnej gospodarki centralnie planowanej.Po roku 1989 racjonalizacja decyzji produkcyjnych w przemyśle zaowocowała gwałtownym spadkiem zapotrzebowania na energię elektryczną i pierwotną. Trzeba zatem było gwałtownie redukować wydobycie i zatrudnienie. Teraz sytuacja może być podobna.- Dostosowania w innych sektorach wymuszą je w samym górnictwie. Przykładowo: ArcelorMittal może zadecydować, że zamknie produkcję w Polsce. Nie mówię, że to się na pewno stanie, ale wobec nadpodaży mocy produkcyjnych w sektorze stalowym to możliwe.Jeśli do tego dojdzie, zaobserwujemy także znacząco niższe zapotrzebowanie na węgiel koksowy. Z węglem energetycznym jest podobnie. Nawet umiarkowane scenariusze pokazują, że wiele branż będzie miało wielkie problemy; poszukają oszczędności, gdzie się tylko da, w tym na energii i zatrudnieniu. Górnictwo nie uniknie zmierzenia się z tą rzeczywistością.