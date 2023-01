Mają projekty górnicze warte 4,9 mld dolarów

W Kolumbii Brytyjskiej, będącej prowincją Kanady, postępuje budowa ośmiu nowych kopalń. Realizowane są także projekty rozbudowy zakładów wydobywczych o łącznej wartości inwestycji 4,9 mld dolarów.

Dwie nowych kopalń w Kolumbii Brytyjskiej mają zostać uruchomione za nieco ponad rok. Najbardziej zaawansowanym projektem jest kopalnia Premier Gold Ascot Resources, położona w północno-zachodniej Kolumbii Brytyjskiej. Firma niedawno zebrała 200 milionów dolarów kanadyjskich na sfinansowanie budowy, która obecnie trwa.

Większość projektów nowych kopalń lub ich rozbudowy w Kolumbii Brytyjskiej to albo kopalnie złota, albo projekty dotyczące miedzi i złota

Następna w kolejce jest kopalnia Blackwater Gold Artemis Gold Inc. Firma rozpoczęła już roboty ziemne i oczekuje, że jeszcze w tym kwartale uzyska pozwolenie na wydobycie. Firma zamierza rozpocząć budowę w pierwszym kwartale 2023 roku i podjąć produkcję do drugiej połowy 2024 roku.

Jak wskazano w Mining.com, jednym projektów, który zbliża się do zaawansowanego etapu rozwoju, jest także złoty projekt Cariboo. Właściciele kopalni, Osisko Development Corp., formalnie znani jako Barkerville Gold, opracowali niedawno nowe studium wykonalności, w którym szacuje się niski początkowy koszt kapitału w wysokości 137 mln dolarów kanadyjskich i przewiduje roczną produkcję złota na poziomie 72 501 uncji złota na rok w pierwszym etapie. Osisko podchodzi do rozwoju kopalni etapami i dąży do uruchomienia pierwszej produkcji w 2024 roku.

Większość projektów nowych kopalń lub ich rozbudowy w Kolumbii Brytyjskiej to albo kopalnie złota, albo projekty miedziowo-złote. Na zaawansowanym etapie rozwoju jest tez jedna kopalnia krzemionki. Obecnie trwa przygotowanie terenu projektu Horse Creek Silica firmy Sinova Global. Kopalnia będzie produkować 400 000 ton krzemionki rocznie, która jest wykorzystywana do produkcji paneli słonecznych.

Firmy inwestują w wydobycie surowców, bo to się opłaci

Z kolei największą nową propozycją kopalni jest projekt Seabridge Gold w północno-zachodniej Kolumbii Brytyjskiej. Chodzi tu o złoże złota, miedzi, srebra i molibdenu. Firma Seabridge niedawno opracowała nowe studium wykonalności i wstępny plan oceny ekonomicznej swojego projektu KSM. Przewiduje on 33-letnią pracę odkrywek i dodatkowe 39 lat wydobycia podziemnego. Firma planuje wydać w tym roku 225 mln dolarów kanadyjskich na budowę na wczesnym etapie.

Jak zaznaczono w Mining.com, inne warte uwagi projekty obejmują kopalnię złota i srebra Skeena Resources Eskay Creek. Niedawne studium wykonalności szacuje, że kopalnia miałaby średnią produkcję złota na poziomie 431 000 uncji rocznie. Skeena zamierza rozpocząć budowę w 2025 roku i rozpocząć produkcję w 2026 roku.