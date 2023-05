Mają rekordową produkcję węgla, a i tak zwiększyli import o 18 procent

Import węgla do Indii gwałtownie wzrósł, o około 18 proc. rok do roku, do ponad 237 milionów ton w roku budżetowym 2022-2023 z 202 milionów ton rok wcześniej.

Import węgla na indyjski rynek wzrósł pomimo rekordowej krajowej produkcji węgla na poziomie 892,21 mln ton. Całkowita produkcja węgla była o 15 proc. wyższa od poziomu 777 mln ton rok wcześniej.

Rok 2023 może być kolejnym, w którym prawdopodobnie nastąpi dalszy trwały wzrost importu przez Indie.

Jest też nacisk na zwiększanie wydobycia krajowego. Sama firma Coal India ma wyprodukować 780 mln ton węgla w latach 2023-24, w porównaniu z 703,2 mln ton w latach 2022-23.

Władze Indii podejmują wysiłki w celu zwiększenia dostępności krajowego węgla dla zakładów użyteczności publicznej, aby sprostać przewidywanemu wzrostowi zapotrzebowania na energię elektryczną. Tym bardziej, że prognozowane fale upałów w niektórych częściach kraju w nadchodzących miesiącach zwiększą wykorzystanie klimatyzacji.