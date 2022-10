Maleje sprzedaż węgla z JSW. Ceny też są coraz niższe

Zadyszka na rynku węgla? Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w trzecim kwartale 2022 r. sprzedała 3,49 mln ton węgla, co było wynikiem o 2,4 proc. gorszym niż w drugim kwartale 2022 r. Sprzedaż węgla koksowego spada, ale rośnie sprzedaż węgla energetycznego.

Produkcja węgla JSW w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 3,43 mln ton i była wyższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 0,9 proc.

W trzecim kwartale 2022 r. sprzedaż węgla przez JSW wyniosła ok. 3,49 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 2,4 proc.

Szacowana średnia cena w złotych węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w trzecim kwartale 2022 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 19 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przedstawiła wyniki operacyjne segmentu węglowego za trzeci kwartał 2022 r. Z danych wynika, że produkcja węgla ogółem w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 3,43 mln ton i była wyższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 0,9 proc., a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. wyższa o ok. 2,8 proc.

W trzecim kwartale 2022 r. produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,64 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 3,2 proc., a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. niższa o ok. 2,7 proc.

Z kolei produkcja węgla do celów energetycznych w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła ok. 0,79 mln ton i była wyższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 17,0 proc., a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. wyższa o ok. 26,7 proc.

Sprzedaż węgla koksowego spada. Rośnie sprzedaż węgla energetycznego

W trzecim kwartale 2022 r. sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,49 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 2,4 proc., a w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 r. niższa o ok. 1,4 proc.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła w trzecim kwartale 2022 r. ok. 2,65 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 4,5 proc., a w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 r. niższa o ok. 4,3 proc.

Sprzedaż wewnętrzna w ramach grupy kapitałowej JSW wyniosła w trzecim kwartale 2022 r. ok. 1,07 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 9,8 proc., a w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 r. niższa o ok. 3,0 proc.

Natomiast sprzedaż węgla do celów energetycznych w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła ok. 0,84 mln ton i była wyższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 4,8 proc., a w porównaniu do trzeciego kwartału 2021 r. wyższa o ok. 9,1 proc.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w trzecim kwartale 2022 r. ok. 69 proc. wolumenu ogółem.

Pogorszenie sytuacji na rynku koksu. Mniejsza produkcja i sprzedaż

JSW podała także wyniki operacyjne segmentu koksowego w trzecim kwartale 2022 r.

Produkcja koksu ogółem w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 0,78 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 11,9 proc., a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. odnotowała spadek o ok. 15,5 proc.

Sprzedaż koksu ogółem w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 0,70 mln ton i była niższa w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. o ok. 15,8 proc., a w stosunku do trzeciego kwartału 2021 r. niższa o ok. 17,8 proc.

Trudne warunki rynkowe w trzecim kwartale 2022 roku. Niższe ceny węgla

Jak poinformowano, średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie kwiecień 2022r. – sierpień 2022 r. wpływających na ceny JSW w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 362 dolarów za tonę. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu styczeń 2022r. – maj 2022 r. wpływającej na ceny w drugim kwartale 2022 r. spadła o 26 proc.

Szacowana średnia cena w złotówkach węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w trzecim kwartale 2022 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 19 proc. Po przeliczeniu na dolary wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 25 proc.

Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres kwiecień 2022r. – sierpień 2022 r. wyniosła 92 proc. W porównaniu do ubiegłego kwartału wzrosła o 1 punkt procentowy.

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w trzecim kwartale 2022 r. w stosunku do kwartału ubiegłego wzrosła o ok. 93 proc.

Nie najlepsza jest także sytuacja w segmencie koksowym.

Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w drugim kwartale 2022 r. wyniosły 663 dolarów za tonę i wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału 2022r. o ok.4 proc.

Średnia cena kontraktowa koksu ogółem w złotówkach sprzedanego przez grupę JSW w trzecim kwartale 2022 r. spadła o ok. 11 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. Po przeliczeniu na dolary wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 17 proc.