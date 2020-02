Małgorzata Janowska: walka o Złoczew cały czas trwa

Musimy mieć zapewnione stabilne dostawy energii 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Energia musi płynąć cały czas. Najlepiej pozyskiwać ją z naszego rodzimego złota, czyli węgla. Tym samym, posiadając własne zasoby, nie możemy dopuścić do uzależnienia od importu surowców energetycznych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Małgorzata Janowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Bełchatowa.

Na pewno trzeba mieć świadomość, że prowadzony jest skomasowany atak z wielu stron, by uniemożliwić inwestycję. Widać to było chociażby w opozycyjnych mediach, które po posiedzeniu mojego Parlamentarnego Zespołu ds. Złoczewa rozpętały burzę, snując absurdalne wizje o katastrofie ekologicznej. Nie zamierzam się jednak poddawać.- Koszty powstania Złoczewa nie są oficjalnie przedstawione. PGE też nie może upubliczniać takich danych. Nie będę więc podawała tu żadnych konkretnych liczb i powielała plotek. Mogę natomiast podkreślić, że według mojej wiedzy koszt inwestycji byłby o wiele niższy, niż pierwotnie wskazywano, poza tym będzie ona rozłożona w czasie. Niezwykle istotne jest również, że mamy zasoby kadrowe i techniczne, aby to przedsięwzięcie zrealizować.Ponadto wszystkie maszyny i urządzenia potrzebne w kopalni i elektrowni wytwarzamy w Polsce, dzięki czemu pełen strumień finansowy realizacji inwestycji w Złoczewie ma potencjał pozostać w kraju. Nie można mieć też wątpliwości, iż dużo kosztowniejsza okaże się decyzja o niepowstaniu odkrywki.Energia z węgla brunatnego jest przecież najtańsza. Nie mamy elektrowni atomowych czy gazowych. Bezpieczeństwa energetycznego w naszych warunkach nie możemy opierać jedynie na odnawialnych źródłach energii, jak wiatr czy fotowoltaika.Mogą stanowić one dodatek, ale nie podstawę. Musimy mieć bowiem zapewnione stabilne dostawy energii 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Energia musi płynąć cały czas. Najlepiej pozyskiwać ją z naszego rodzimego złota, czyli węgla.Tym samym, posiadając własne zasoby, nie możemy dopuścić do uzależnienia od importu surowców energetycznych. Cieszę się, że mamy ministra Adama Gawędę, który zna problematykę górnictwa oraz energetyki i opowiada się za realizacją odkrywki Złoczew.Również europosłanka Izabela Kloc tłumaczy potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i roli węgla w naszym miksie energetycznym. Liczę, że nasze argumenty będą się przebijać. Chociaż, jako przewodniczącej zespołu parlamentarnego ds. Złoczewa, włos jeży mi się na głowie, kiedy słyszę, jak przedstawiciele opozycji rzucają propagandowe hasła niepodparte żadnymi merytorycznymi argumentami. Trzeba więc cały czas tłumaczyć te kwestie.- To byłaby prawdziwa katastrofa. Przecież poza pracownikami kopalni i elektrowni mamy pracowników licznych spółek zależnych. Chodzi o około 30 tysięcy zatrudnionych osób, a wraz z ich rodzinami mówimy o ok. 100 tys. osób. O tym nie wolno zapominać, ponieważ aspekt społeczny jest tu równie istotny, co bezpieczeństwo energetyczne.- Na tę chwilę nie słyszałam o żadnej konstruktywnej alternatywie dla Złoczewa. Niestety trzeba mieć jednak z tyłu głowy ewentualność, że kopalnia ostatecznie nie powstanie. Wiadomo, że będą środki z UE na transformację regionów górniczych. Tego tematu też nie możemy odpuścić, tylko działać równolegle. Na razie jednak walczymy przede wszystkim o to, aby wydobywać węgiel w Złoczewie.- Tak, rozmawiałam i to wielokrotnie. Premier jest otwarty na powstanie odkrywki, ale nie padła też jasna deklaracja. Ma jednak świadomość, że nie odpuścimy tematu Złoczewa. Walka cały czas trwa, a my będziemy zabiegać, żeby inwestycja została realizowana.Czytaj również: Świat wcale nie odchodzi od węgla. Unijna polityka nie ma znaczenia - Nie ukrywam, że gdy w tej sprawie zadzwonił do mnie dziennikarz, chciało mi się śmiać i upewniłam się w kalendarzu, czy to nie prima aprilis. Uspokajam łódzkich radnych, którzy są zaniepokojeni - w przypadku powstania odkrywki nie będą mieszkać na pustyni.Jeśli nie wierzą, zapraszam na wycieczkę krajoznawczą do Bełchatowa i okolic. W Szczercowie funkcjonuje odkrywka i ludzie nie mają tam problemów z dostępem do wody, uprawiają ziemię. Na mapie Polski nie pojawiła się również „pustynia szczercowska”. Potrafimy tak eksploatować węgiel, aby środowiska nie niszczyć, tylko je przekształcać, zamieniając równinne nieużytki w atrakcyjne turystycznie jeziora czy grunty leśne i rolne.Inwestycja natomiast przyczyni się znacząco do rozwoju regionu sieradzkiego i wieluńskiego, czyli zachodniej części województwa łódzkiego. Kopalnia to rozwój infrastruktury lokalnej i obiektów użyteczności publicznej, budowa stref przemysłowych i biznesowych, rozwój działalności usługowej i handlowej, a także potężne źródło dochodów finansowych dla samorządów z tytułu opłat i podatków z działalności wydobywczej Polskiej Grupy Energetycznej. Wystarczy przyjechać i się przekonać.