Mamy już najgłębsze kopalnie na świecie. Czas budować nowe

Trzeba myśleć o udostępnianiu nowych złóż. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej inwestuje się w złoże Bzie-Dębina. Z kolei Bogdanka duże nadzieje wiąże ze złożem Ostrów, a Polska Grupa Górnicza ze złożem Imielin Północ. Oczekujemy, że w tych nowych udostępnionych złożach poziom zagrożeń będzie niższy, a warunki eksploatacji bardziej korzystne. A zatem zmierzanie ku nowym obszarom eksploatacji jest jak najbardziej słuszne - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

- Prowadzimy eksploatację na dużych głębokościach. Ten wzrost głębokości wynika ze sczerpywania się złóż. Szczególnie dotyczy obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, gdzie eksploatacja pokładów węgla prowadzona jest od kilkuset lat. Średnioroczny wzrost głębokości w naszych kopalniach waha się od 7 do 8 metrów.Średnia głębokość eksploatacji wynosi ok. 800 metrów, ale maksymalna głębokość, na której prowadzone są ściany przekracza często 1000 metrów. W kopalni Budryk ta głębokość to 1300 metrów.Po zamknięciu w 2018 roku kopalń niemieckich nasze są najgłębszymi kopalniami węgla kamiennego na świecie, a to przekłada się na koszty produkcji. Trzeba bowiem zapewnić bezpieczne warunki pracy.Jednym z największych wyzwań jest zagrożenie klimatyczne. W ostatnim okresie obserwujemy również wzrost zagrożenia tąpaniami. Stawiając bezpieczeństwo pracy na pierwszym miejscu, mówi się dużo o tym, że nasze górnictwo musi być efektywne i że trzeba podnosić wydajność.Oczekujemy, że w tych nowych udostępnionych złożach poziom zagrożeń będzie niższy, a warunki eksploatacji bardziej korzystne. A zatem zmierzanie ku nowym obszarom eksploatacji jest jak najbardziej słuszne.- Idea Przemysłu 4.0 jest już wdrażana w niemal wszystkich dziedzinach naszego życia i nie należy tu wykluczać górnictwa. W wielu kopalniach świata pracują autonomiczne maszyny, stosowane są rozwinięte systemy monitoringu, wykorzystuje się metody sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, sieci neuronowe) dla przewidywania sytuacji awaryjnych maszyn i urządzeń czy też dla oceny poziomu zagrożeń naturalnych.Uważam, że szczególnie w przypadku nowo udostępnianych złóż należy wdrażać w jak największym zakresie model tzw. inteligentnej kopalni, co pozwoli na istotną poprawę wydajności i efektywności produkcji.W nowoczesnym górnictwie nie możemy również zapominać o implementacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym. W tym kontekście ważne są działania dla: ograniczenia wpływu eksploatacji na środowisko, zagospodarowania odpadów czy też wykorzystania wód kopalnianych i metanu.W ostatnim czasie przykładem wdrożenia w naszym górnictwie nowoczesnej technologii jest kombajn urabiająco-kotwiący (Bolter Miner) w kopalni Budryk. Oczekuje się, że zastosowanie tego urządzenia pozwoli na zwiększenie postępu robót przygotowawczych oraz obniżenie kosztów.Oczywiście, nie wszędzie można będzie taki kombajn zastosować. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, warto to robić.O tych i innych kwestiach dyskutować będziemy już 22 listopada w Katowicach podczas konferencji Górnictwo