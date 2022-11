MAP: umowa społeczna ws. górnictwa musi być zmieniona

Umowa społeczna ws. górnictwa musi być zmieniona, bo zmieniły się warunki w stosunku do czasu, kiedy była zawierana - mówił we wtorek minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Szef MAP na pytanie, czy kopalnie nie będą wygaszane, odpowiedział: Na pewno nie będą wygaszane w takim tempie i według tego harmonogramu, jaki został tam zawarty.

Zdaniem Sasina kopalnie tak czy inaczej zostaną wygaszone w którymś momencie.

Mówimy, chociażby, o energetyce jądrowej, o alternatywnych źródłach energii, w tym kierunku będziemy zmierzać - dodał.

Sasin: umowa górnicza musi być zmieniona, ponieważ zmieniły się warunki

Minister Aktywów Państwowych pytany we wtorek w Programie III Polskiego Radia, czy będzie renegocjacja umowy społecznej w sprawie górnictwa, powiedział: "Umowa musi być zmieniona, ponieważ radykalnie zmieniły się warunki w stosunku do tego czasu, kiedy była zawierana".

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia i osłon socjalnych dla górników oraz umożliwia (już realizowane) budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe - przeniesione już do znowelizowanej ustawy górniczej i wdrożone w życie - wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej

Szef MAP na pytanie, czy kopalnie nie będą wygaszane, odpowiedział: "Na pewno nie będą wygaszane w takim tempie i według tego harmonogramu, jaki został tam zawarty".

Zdaniem Sasina kopalnie "tak czy inaczej zostaną wygaszone w którymś momencie". "Mówimy, chociażby, o energetyce jądrowej, o alternatywnych źródłach energii, w tym kierunku będziemy zmierzać" - dodał.

Sasin: do końca roku będziemy wiedzieć, na czym stoimy w energetyce

Sasin pytany, czy nie ma takiej koncepcji, aby powstawały nowe kopalnie węgla, wskazał, że musi się wstrzymać z odpowiedzią do momentu opracowania nowej polityki energetycznej Polski. "Minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała, że do końca roku taki dokument przedstawi, wtedy będziemy wiedzieć, na czym stoimy w energetyce" - przypomniał.

Przyjęta przez rząd w lutym 2021 r. "Polityka energetyczna Polski do 2040 r." (PEP2040) wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Dokument zakłada m.in., że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Polityka opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza.

Zgodnie z Polityką, w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Kolejne elementy to redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r., a do 2040 r. - ogrzewanie wszystkich gospodarstw poprzez ciepło systemowe oraz zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne. Rozbudowie ulec ma infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, przy zapewnieniu dywersyfikacji kierunków dostaw.

PEP: w transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii

Zgodnie z dokumentem sprawiedliwa transformacja oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom, które zostały najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną, a działania związane z transformacją rejonów węglowych będą wspierane kompleksowym programem rozwojowym.

PEP przewiduje, że w transformacji uczestniczyć będą także indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku energii.

Poprawa jakości powietrza ma nastąpić dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących lokalne źródła energii.