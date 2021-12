Marszałek woj. łódzkiego: Węgiel brunatny z Bełchatowa stanowi o sile regionu

Jako władza samorządowa województwa zrobimy wszystko, żeby przejść przez transformację w sposób jak najmniej dotkliwy. Węgiel brunatny z Bełchatowa stanowi o sile tego regionu - napisał w liście do górników marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Rzeczniczka spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sandra Apanasionek przekazała PAP, że z uwagi na trwającą pandemię, w tym roku w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie nie było tradycyjnych elementów towarzyszących obchodom Dnia Górnika.

"Zrezygnowano z uroczystej akademii, przemarszu gwarków ulicami Bełchatowa, a także z tradycyjnych biesiad - karczmy piwnej i combra babskiego" - podkreśliła . "Obchody najważniejszego święta w branży górniczej rozpoczęły się w piątek tradycyjną pobudką Orkiestry Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów" - podała Apanasionek .

"W parafii Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia. "Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi. Praca jest doświadczeniem wspólnoty, nawet jeśli komuś się wydaje, że wykonuje pracę sam, to przecież wykonuje ją z racji na innych" - zwrócił uwagę podczas mszy abp Ryś.

W liście, którego treść przekazał górnikom z Bełchatowa pełnomocnik zarządu województwa łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego Maciej Kozakiewicz, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber napisał, że złoża węgla brunatnego są jednym z fundamentów gospodarki w Łódzkiem.

"Od dziesięcioleci węgiel brunatny z Bełchatowa stanowi o sile tego regionu. Szczycimy się jego wydobyciem i wytwarzaną z niego energią. Jesteśmy dumni z naszego zagłębia i jego możliwości"- napisał w liście marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. "Jako władza samorządowa województwa zrobimy wszystko, żeby przejść przez transformację w sposób jak najmniej dotkliwy" - zapewnił. "Polski rząd prowadzi ambitną, ale jednocześnie bardzo racjonalną politykę klimatyczną i energetyczną, dostosowując tempo zmian do potrzeb polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa" - zaznaczył.

Prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Andrzej Legeżyński w barbórkowym przemówieniu podkreślił, że górnictwo to zawód trudny i wymagający ogromnego hartu ducha, gdzie umiejętności i doświadczenie mają kluczowe znaczenie. "Tym większy szacunek należy się tym osobom, które potrafiły podołać wszystkim wyzwaniom, jakie niesie ze sobą uprawianie tej profesji " - podkreślił. "Jestem przekonany, że ostatecznie proces trwającej transformacji zrealizowany zostanie zgodnie z naszymi oczekiwaniami - powiedział w piątek prezes Legeżyński.

"Choć zmiany są konieczne i nieuchronne, to dla nas wszystkich priorytetem jest, aby była to sprawiedliwa transformacja, rozłożona w czasie z poszanowaniem miejsc pracy i lokalnych gospodarek, z szacunkiem dla naszych tradycji, a przede wszystkim z uwzględnieniem interesów polskich górników" - argumentował prezes koncernu PGE Wojciech Dąbrowski.

"Transformacja musi uwzględniać czynniki społeczne i ekonomiczne. Nie może doprowadzić do zapaści ekonomicznej Polski i innych krajów - podsumował wicewojewoda Karol Młynarczyk.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to koncern wchodzący w skład największej grupy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Spółka zajmuje się wydobyciem węgla brunatnego i wytwarzaniem energii elektrycznej. Centrala koncernu znajduje się w Bełchatowie, pozostałe oddziały - w tym kopalnie węgla brunatnego i elektrownie konwencjonalne - na terenie pięciu województw. Spółka zatrudnia ponad 14 tys. pracowników.

Udział PGE GiEK w rynku wydobywczym węgla brunatnego w Polsce wynosi ponad 85 proc., spółka jest też największym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej.