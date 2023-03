Masowo rezygnują z zakupu węgla z tej kopalni, a najpierw ustawiali się po niego w kolejce

Na początku węgiel z kopalni Budryk miał wielu nabywców, ale gdy już rynek się nasycił, ludzie masowo zaczęli rezygnować z zakupu. Pracownicy Budryka do końca marca czekają na kontakt od osób, które są nadal zainteresowane zakupem węgla w celu ustalenia daty odbioru surowca.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W październiku 2022 roku należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Budryk, która w połowie sierpnia rozpoczęła sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych, zmniejszyła limit sprzedaży opału z 3 do 2 ton na jednego nabywcę, chcąc rozładować kolejkę.

Średnio każdego dnia gospodarstwa domowe kupowały wówczas łącznie ok. 170 ton węgla z kopalni Budryk w Ornontowicach. Potem zainteresowanie węglem z Budryka wygasło. Od grudnia 2022 roku do dziś z zadeklarowanego zakupu węgla sortymentu orzech z kopalni Budryk zrezygnowało ponad 3 tys. osób.

Na początku węgiel z Budryka miał wielu nabywców

To utrudniło sprawny proces odbioru surowca osobom, które w dalszym ciągu deklarują chęć nabycia węgla z Budryka. Stąd osoby, które wyrażają chęć zakupu węgla sortymentu orzech i pobrały wcześniej numerek proszone są o kontakt z kopalnią, dzwoniąc na numer telefonu: (32) 239 55 82 w celu ustalenia daty odbioru surowca. Pracownicy kopani Budryk czekają na kontakt do końca marca. Osoby, które pobrały numerek wcześniej, a nie skontaktują się kopalnią będą traktowane tak, jakby zrezygnowały z zakupu surowca.

JSW nie prowadziła sprzedaży tzw. ekogroszku, a jedynie węgiel z Budryka - w sortymencie orzech. Jest to węgiel o niskiej zawartości popiołu i siarki, lecz o dużej spiekalności, co wyklucza jego zastosowanie jako paliwa zamiennego w stosunku do ekogroszków.

Wcześniej JSW, wyspecjalizowana w węglu koksowym potrzebnym do produkcji stali, nie prowadziła indywidualnej sprzedaży węgla opałowego. Jej rozpoczęcie w Budryku miało wesprzeć odbiorców indywidualnych w sytuacji braków węgla na rynku. Na początku węgiel z Budryka cieszył się dużym wzięciem, ale później - wraz z łagodną zimą i nasyceniem się rynku - ludzie zaczęli rezygnować z jego zakupu.

Będzie dążenie do tego, żeby sięgnąć po nowe pokłady węgla w celu zwiększenia krajowego wydobycia i zredukowania importu

Warto zaznaczyć, że do Polski w roku 2022 zaimportowano 20 mln 160 tys. ton węgla. W tym 17 mln 150 tys. ton stanowił węgiel energetyczny. W roku 2022 na rynku węgla mieliśmy do czynienia z nerwową sytuacją po tym, jak wprowadzono embargo na węgiel rosyjski. Przykład węgla z Budryka doskonale to obrazuje.

Sekretarz stanu w resorcie aktywów pañstwowych Marek Wesoły wskazuje, że będzie dążenie do tego, żeby sięgnąć po nowe pokłady węgla w celu zwiększenia krajowego wydobycia i zredukowania importu węgla do Polski.

Zaznacza przy tym, że górnictwo będzie stopniowo wygaszane. W umowie społecznej zapisano rok 2049, jako datę odejścia w Polsce od wydobycia węgla kamiennego energetycznego.

- Natomiast w kolejnych latach będą realizowane inwestycje mające na celu zwiększenie wydobycia w polskich kopalniach - mówi portalowi WNP.PL minister Marek Wesoły.