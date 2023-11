Maszynista wyciągowy a zarazem raper nakręcił klip na kopalni

Na terenie kopalni Rydułtowy należącej do Polskiej Grupy Górniczej, 29 października, powstały sceny do clipu Kopalnia autorstwa pracownika tego zakładu.

Andrzej Gardyanczyk pracuje jako maszynista wyciągowy w Ruchu Rydułtowy kopalni zespolonej ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej, a po pracy jako Gardian pisze teksty i rapuje. Najnowszy utwór poświęcił górnictwu właśnie, bo jak tłumaczy, chciał przybliżyć innym górniczy świat.

- Wiele osób nie docenia górników, nie docenia kopalń i tego co mamy, naszego dziedzictwa kulturowego. Tendencja ostatnio jest taka, żeby zminimalizować; zamknąć wydobycie. Nie wiadomo jak długo będziemy fedrować, dlatego chcę upamiętnić to co jeszcze jest - tłumaczył Andrzej Gardyanczyk, cytowany na stronie Polskiej Grupy Górniczej.

Artyście zależało na tym, aby clip do utworu powstał na terenie kopalni. Z pomocą przyszedł jeden z nadsztygarów, który pomógł załatwić niezbędne zgody i nadzorował, aby filmowanie na terenie kopalni nie zakłóciło jej pracy i przebiegło bezpieczne. Realizacją teledysku zajmuje się natomiast Studio Filmowe BP.

- Nie będę jeszcze zdradzał szczegółów. Nakręcenie scen trwało blisko dziesięć godzin. Koledzy z pracy podchodzili i pytali, gdy widzieli kamerę, zwłaszcza, że nas znają. Mam nadzieję, że z premierą zdążymy na nasze górnicze święto, Barbórkę. Wszystko teraz w rękach właściciela studia Bogusława Porwoła - podkreśla Andrzej Gardyanczyk.

Gardian w swoich tekstach podejmuje tematy związane z miłością, przyjaźnią, a także z jego zamiłowaniem do motocykli. Jeden z utworów dedykował ratownikowi medycznemu Borkosiowi, gdy ten uległ wypadkowi i znalazł się w śpiączce. Medyk wybudził się ze śpiączki i w rozmowie z portalem Warszawa w Pigułce przyznał „Usłyszałem Cię przyjacielu”.

- W rapie najważniejsze są słowa. Bóg dał mi talent, a ja go nie chcę zmarnować - tłumaczył Gardian.

Andrzej Gardyanczyk w kopalni pracuje 5 lat, od 10 zajmuje się rapem. Może liczyć na wsparcie kolegów z pracy i żony.