Mateusz Morawiecki do górników: wydobywacie najgłębszy polski potencjał

Wydobywacie najgłębszy polski potencjał; ciężką pracą budujecie polską gospodarkę, a swoją postawą dajecie przykład odwagi i przywiązania do tradycji - powiedział premier Mateusz Morawiecki, który złożył górnikom życzenia z okazji Barbórki w materiale wideo opublikowanym na Facebooku.

Barbórka, czyli tradycyjny Dzień Górnika 4 grudnia jest obchodzony nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.





"Barbórka to wspaniała tradycja i zarazem wyjątkowe święto - wyjątkowe, bo w pewnym sensie podwójne - dla was szanowni państwo to święto waszej patronki świętej Barbary, a dla Polaków 4 grudnia jest wasz, to dzień wszystkich górników, dlatego chcę złożyć wam najlepsze życzenia i wyrazy najgłębszego szacunku. Wydobywacie najgłębszy polski potencjał" - powiedział premier Morawiecki w materiale wideo opublikowanym na jego oficjalnym profilu na Facebooku.

Szef rządu dziękował górnikom i ich rodzinom za "poświęcenie dla Polski". "Ciężką pracą budujecie polską gospodarkę, a swoją postawą dajecie przykład odwagi, twardości charakteru, przywiązania do tradycji. Zmieniacie górnictwo w perłę polskiego dziedzictwa" - dodał premier.

Na Górnym Śląsku obchody Barbórki trwają od kilku dni. W kościołach i cechowniach kopalń odbywają się msze w intencji górników; w niedzielę jedną z nich odprawił w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Barbórka jest obchodzona w dniu, kiedy Kościół wspomina św. Barbarę z Nikodemii - patronkę dobrej śmierci i trudnej pracy. To właśnie do niej zwracają się górnicy z prośbą o opiekę i bezpieczne szychty.

Z okazji Barbórki podczas okolicznościowych akademii są wręczane odznaczenia, spotykają się jubilaci i emeryci, grają górnicze orkiestry; związki zawodowe organizują biesiady piwne.