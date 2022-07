Mateusz Morawiecki twierdzi, że węgla będzie nadmiar

Będzie zwiększane wydobycie węgla w Polsce, w polskich kopalniach; cel jest jeden "węgla ma być nadmiar", by Polacy nie musieli się martwić o tę i kolejną zimę - oznajmił w piątek 22 lipca w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

- Będzie zwiększane wydobycie węgla tutaj, w Polsce, w polskich kopalniach - powiedział w Sejmie Mateusz Morawiecki.

Dodał, że "będzie zwiększane w takich granicach, w jakich pozwala geologia".

Według Morawieckiego, to "Platforma Obywatelska przede wszystkim wzywała do tego, by jak najszybciej zamknąć polskie górnictwo, polski węgiel". "Postawiliśmy się temu. I dziś mamy te zasoby jeszcze" - dodał.

- Cel, który postawiłem Spółkom Skarbu Państwa z Ministerstwa Aktywów Państwowych jest jeden: węgla ma być nadmiar. Chcę, żeby było więcej węgla niż jest potrzebne nawet na srogą zimę - mówił premier.

Dodał, że "węgiel się nie zmarnuje, wystarczy nawet na kolejny sezon".

- Ma być nadpodaż, ma być nawet nadprodukcja tam, gdzie ta produkcja jest możliwa - po porostu nadmiar, zapasy węgla, rezerwy węgla po to, żeby nie tylko Polacy nie musieli się martwić o tę zimę, także, by nie musieli się martwić o kolejną zimę - powiedział Morawiecki.

Morawiecki zaznacza, ze embargo na węgiel z Rosji było konieczne

Premier, odpowiadając na zarzuty opozycji ws. rządowej polityki energetycznej, podziękował Polakom, że nie ulegli panice. "Drodzy rodacy, nie daliście się właściwie nabrać, można tak powiedzieć, na strach, na panikę, na chaos, który chce wywołać Platforma Obywatelska, nie daliście się nabrać na strategię wywołania paniki przez Putina, dziękuję bardzo za to" - mówił Morawiecki.

Dodał, że Polacy są czujni i nie dają się nabrać na to, co można przeczytać - jak mówił - "w niektórych zagranicznych mediach wydawanych w Polsce, którym wtóruje oczywiście opozycja". "A mianowicie, że my dopiero teraz zabieramy się za ściąganie brakującego węgla, za strategię energetyczną, to wszystko jest nieprawda" - podkreślił.

Morawiecki mówił, że po wybuchu wojny na Ukrainie w Europie, w tym także w Polsce, było powszechne wezwanie, aby zastopować rosyjski gaz, węgiel i ropę. "We wspólnym głosie wtedy opozycji i rządzących przekonaliśmy również i naszych partnerów w UE, i powszechna zgoda Polaków była co do tego, aby nałożyć embargo na rosyjski węgiel" - mówił premier.

"Bez tego embarga płacilibyśmy tydzień w tydzień, także dzisiaj, także wczoraj za rosyjską machinę zbrodni, a nie ma zgody naszej na płacenie za rosyjską machinę zbrodni" - podkreślił szef rządu. "Nie zapominajcie o tym, nie zapominajcie o tym, że na Ukrainie toczy się wojna i nie żerujcie na tym" - zaapelował Morawiecki.