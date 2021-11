Mateusz Morawiecki w ogniu krytyki - "akt zdrady narodowej"

Sierpień 80 wystosował list otwarty do Posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. - Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 wzywa posłów Klubu Parlamentarnego PiS, do natychmiastowego odwołania z funkcji Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego działania są sprzeczne z interesem narodowym i szkodliwe dla polskiego społeczeństwa oraz gospodarki. Ponadto jako premier i poseł ze Śląska, oszukuje on społeczeństwo, deklarując głośno obronę polskich interesów, a po cichu podpisując się pod uzgodnieniami szkodliwymi dla polskiego społeczeństwa i naszej gospodarki - zaznaczono w liście.

Droga donikąd

Sami siebie nie słuchacie

Tam nie przestrzega się żadnych norm ekologicznych ani praw pracowniczych. Emisja likwidowana w krajach Europy, odradza się w dwójnasób w Azji, a produkowane tam towary z powrotem sprowadzane są kontenerami do Europy, powodując dodatkową emisję gazów cieplarnianych, wynikającą z ich transportu. Emisja w Europie spada w wyniku zmniejszenia produkcji, ale jeśli wyliczyć to, co w Europie konsumujemy, a co produkujemy poza Europą, to okaże się, że efekty tej polityki są mniej, niż mizerne.Nie będzie zmniejszenia temperatury w Londynie, Paryżu, Berlinie i Warszawie, bez zmniejszenia temperatury w Pekinie, Delhi, czy chińskich prowincjach przemysłowych. Skazując społeczeństwa europejskie, w tym polskie, na degradację nic w ten sposób nie osiągniemy. Przygotowane przez Wasz rząd projekty zastąpienia energii wytwarzanej z polskiego węgla kamiennego i brunatnego, energią z innych źródeł niż gaz, który jest nie mniej szkodliwy i którego nie posiadamy, są nierealistyczne.Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych nigdy nie zastąpi energetyki konwencjonalnej. Rozumieją to wszyscy na świecie, poza urzędnikami UE i obecnie dygnitarzami Waszego rządu. Powinniśmy rozwijać energetykę odnawialną, wprowadzać jej coraz więcej ale musimy rozumieć, że może być ona wyłącznie uzupełnieniem energetyki konwencjonalnej, opartej na węglu lub atomie.Energii atomowej nie mamy i jeszcze długo mieć nie będziemy, bo wasz rząd poza gadaniem, przez sześć lat nic w tej sprawie nie zrobił. Energetykę konwencjonalną Wasz rząd właśnie niszczy w błyskawicznym tempie. Tymczasem energetyka z OZE jest niestabilna i niepewna. Jej wytwarzanie uzależnione jest od warunków atmosferycznych, a jej sprawność to zaledwie jedna trzecia energetyki konwencjonalnej. Będziemy więc musieli wybudować trzykrotnie więcej potencjału energetycznego, niż go obecnie posiadamy. Czy to możliwe? Oczywiście nie w perspektywie roku 2030 czy nawet 2040.Miedzy bajki można włożyć zapewnienia o powstaniu do tego czasu bloków atomowych, a jeśli nawet powstaną, to ich potencjał będzie niewystarczający. Skąd więc weźmiecie prąd do gniazdek w naszych domach, aby nie zalała nas ciemność? Skąd weźmiecie energię do ogrzania naszych domów? Energię od naszych przyjaciół z Niemiec, a surowce od naszych przyjaciół z Rosji? Gratulacje. Już teraz przecież sami krzyczycie, że będzie to wykorzystywane w celach politycznych, aby rzucić nas na kolana i wywindować jej ceny do granic możliwości. Przedsmak tego już mamy.Czy sami siebie nie słuchacie, apelując w Brukseli, aby nie skazywać się na uzależnienie od rosyjskiego gazu. Jak to się ma do decyzji o niszczeniu własnego potencjału energetycznego, które w Waszym imieniu podpisuje Premier waszego rządu. A może chcecie skazać Polaków na korzystanie z trzykrotnie droższej energetyki ze źródeł odnawialnych. Naprawdę myślicie, że nas zwykłych obywateli stać będzie na to, aby w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat płacić za energię dwu lub trzykrotnie więcej? Naprawdę uważacie, że polskie społeczeństwo przeżyje podwyżki cen prądu o 300 procent? Przecież musicie wiedzieć, że wytworzenie 1 MWh energii z polskiego węgla kamiennego lub brunatnego, kosztuje zaledwie 120 - 140 zł. A energia wytwarzana z projektowanych przez Was farm wiatrowych na Bałtyku to koszt co najmniej 360 zł za MWh.Czytaj także: Deklaracja Polski o odejściu od węgla to „brak racjonalnego postępowania” Nie tańsza będzie energia wytwarzana z farm fotowoltaicznych. Skoro tak bardzo dbacie o środowisko to powinniście wiedzieć również to, że aby wytworzyć tą samą ilość energii co ze źródeł konwencjonalnych z farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, trzeba zająć 500 lub 1000 razy więcej terenu. Z 1 m kwadratowego elektrowni węglowej uzyskuje się bowiem tyle samo energii, co z 500 lub 1000 m2 farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Aby uzyskać miejsce na te farmy, będziecie ziemię odbierać rolnikom, redukując areał upraw rolny, czy wycinać lasy, aby mieć miejsce na stawianie kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych? Czy to ma być sposób na dbanie o środowisko naturalne?Mateusz Morawiecki podpisując po cichu, za plecami społeczeństwa deklaracje odejścia od węgla a więc w skutku, zniszczenia polskich kopalń i elektrowni, likwidacji setek tysięcy miejsc pracy, zniszczenia polskiego potencjału gospodarczego, skazał Polskę na utratę suwerenności energetycznej, a w ślad za nią suwerenności państwowej, utrata bowiem jednej z suwerenności, oznacza jej utratę w ogóle.Skazał również polskie społeczeństwo na drożyznę i ubóstwo, które będą skutkiem tych decyzji. Mateusz Morawiecki podejmując te decyzje, przekroczył wszelkie granice. Możecie w ślad za nim podążać w przepaść albo się opamiętać, przypominając sobie swoje obietnice wyborcze i przysięgę, komu winniście służyć. To ostateczny czas na podjęcie tej, być może, najważniejszej decyzji. Czy liczy się dla Was Polska i dobro jej obywateli, czy partyjny interes wspierania premiera, który dawno sprzeniewierzył się Waszym wyborczym deklaracjom i ideałom?" - kończy list otwarty Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.