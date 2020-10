Metan. JSW musi i będzie realizować inwestycje w tym obszarze

Aktualnie Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wykorzystuje gospodarczo około 60 proc. ujętego metanu, jednak inwestuje kolejne środki w ten obszar, bowiem już w 2022 roku zamierza wykorzystywać do produkcji energii całość ujmowanego metanu.

W ostatnim roku oddano do eksploatacji trzy układy kogeneracyjne o mocy 12 MWe w Ruchu Knurów oraz jeden o mocy 2 MWe w kopalni Budryk. Trwa procedura przetargowa na zabudowę kolejnych czterech układów w Ruchu Szczygłowice.Budowane przez JSW układy kogeneracyjne są nowoczesne, posiadają systemy nadzoru i wizualizacji, natomiast gorzej wygląda sytuacja z nadzorem nad systemem odmetanowania. Jedynie w części zakładów funkcjonuje zabudowany, w pełni nowoczesny układ pomiarowy z przesyłaniem danych poza stację odmetanowania, ale już w grudniu ma ruszyć najnowocześniejsze na świecie centrum monitoringu i sterowania systemem odmetanowania kopalń.Pracuje nad tym teraz spółka JSW IT Systems. Zarząd zamierza połączyć eksploatowany już system odmetanowania kopalń Pniówek, Borynia-Zofiówka i Jastrzębie-Bzie z budowanym aktualnie systemem w Budryku i Knurowie-Szczygłowicach. Umożliwiłoby to bowiem pełną kontrolę nad systemem odmetanowania, a przy tym pozwoliło na pełniejsze wykorzystanie ujmowanego metanu.Jastrzębska Spółka Węglowa wydobywa głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. W tym roku w spółkę uderzyła pandemia koronawirusa, która spowodowała wiosną wstrzymanie produkcji w przemyśle stalowym czy branży motoryzacyjnej. Obecnie sytuacja powoli się stabilizuje, a w JSW szczególny nacisk kładzie się na realizację inwestycji, w tym robót przygotowawczych, które mają zapewnić odpowiedni front eksploatacyjny.- Jastrzębska Spółka Węglowa jest wrażliwa na wahania koniunkturalne w przemyśle, natomiast wiadomo, że recesja wynikająca z pandemii nie będzie wieczna - komentuje dla WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Ożywienie w przemyśle, w tym w branży hutniczej i motoryzacyjnej umożliwi JSW odbicie się - dodaje.Zobacz także: Dziwne, że nie mówi się o obniżeniu kosztów w górnictwie