Miasto przejęło część terenów dawnej kopalni Mysłowice

Samorząd Mysłowic przejął od Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) warte ponad 11,3 mln zł tereny i obiekty dawnej kopalni Mysłowice - wśród nich poprzemysłowe budynki wpisane na listę zabytków. Gmina zamierza na nowo zagospodarować położony w pobliżu centrum miasta pokopalniany teren.

Sas już niepotrzebny

Sam szyb Sas, sięgający ponad pół kilometra w głąb ziemi, zasypano już ok. osiem lat temu. Był to niegdyś główny szyb wydobywczy kopalni Mysłowice. Po połączeniu z pobliską kopalnią Wesoła, gdzie obecnie prowadzone jest wydobycie całej należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni, przestał być potrzebny.Najpierw zdemontowano górniczy wyciąg szybowy i zbrojenie szybowe, a latem 2013 r. przystąpiono do zasypania tzw. rury szybowej. Zużyto do tego około 12,5 tys. m sześc. materiału, czyli ok. 31 tys. ton kruszywa. Powierzchnię zabezpieczono żelbetową płytą. Wcześniej zlikwidowano już poziomy wydobywcze w byłej kopalni Mysłowice, a także szyby Bończyk, Zachodni i Jagiełło.Spółka Restrukturyzacji Kopalń w minionych latach przekazała gminom pogórniczy majątek o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów zł. Obecnie przygotowuje do przekazania samorządom kolejne tereny i obiekty w kilkunastu miejscowościach.Do SRK należy - w 73 gminach w woj. śląskim, małopolskim i dolnośląskim - kilkanaście działek o łącznej powierzchni kilku tysięcy hektarów oraz wiele rozmaitych budowli i budynków. Spółka zarządza też pogórniczymi mieszkaniami, których jest prawie 15 tys.