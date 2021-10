Microsoft wspiera cyfrową transformację Grupy Famur

Grupa Famur, jeden z czołowych światowych dostawców urządzeń i technologii dla branży wydobywczej, jest w trakcie strategicznej zmiany swojej działalności. Razem ze swoim dominującym akcjonariuszem, firmą TDJ, rozpoczęła budowę holdingu inwestującego w zieloną transformację energetyczną. Na poziomie cyfrowym w tworzeniu firmy przyszłości Famur wesprze Microsoft Power Automate.

Nowe rozwiązania to nowe możliwości

- Prace nad pierwszym robotem odbywały się w warunkach lockdownu, w związku z czym cały on-boarding robota prowadzony był zdalnie, przy wykorzystaniu rozwiązań wideo i narzędzi do pracy grupowej. Zadaniem IT, poza koordynacją projektu, było również opracowanie architektury, polityk i zasad bezpieczeństwa dla powstającej w ramach projektu farmy robotów - mówi Dawid Wachowiak, dyrektor IT w TDJ.Beata Nalepa, dyrektor zakupów i logistyki centralnej w Grupie Famur wskazuje, że robot został dedykowany do prac nieproduktywnych i czasochłonnych, ale niezbędnych w całym procesie.- Proces ofertowania, przygotowanie zamówień zakupu (z zebranych przez siebie ofert i cenników) oraz rozliczanie faktur to zadania, jakie delegowaliśmy na robota, a on uwolnił nam czas, który efektywnie wykorzystujemy - mówi Beata Nalepa.Marcin Nowak, dyrektor Lean w TDJ wskazuje, że mówiąc językiem lean, wdrożenie pozwoliło na wzrost wartości dodanej w procesie. Każdy pracownik zajmujący się zakupami ma do dyspozycji więcej czasu na bardziej wartościowe zadania, takie jak poszerzanie bazy dostawców, poszukiwanie alternatywnych kontrahentów czy negocjacje cen.- Biorąc pod uwagę, że roczny budżet Famuru na zakupy oscyluje wokół 1 mld zł, uzyskane w efekcie takich działań korzyści nawet na poziomie 1 proc. stają się ogromną wartością - mówi Marcin Nowak.I dodaje, że rozwiązanie przyniosło zamierzony efekt, a automatyzacja wytyczyła kierunek dalszego rozwoju także w innych podmiotach w Grupie.- Obecnie trwa ekspansja przyjętego rozwiązania - chcielibyśmy mieć roboty do obsługi zakupów we wszystkich spółkach portfelowych TDJ. Robot doceniany jest nie tylko za odciążenie części pracowników firmy, ale także za to, że nie popełnia błędów, działa systematycznie i pozwala organizacji na szybsze działanie. Daje również pewność, że zapytania ofertowe zostały wysłane do wszystkich dostawców, w efekcie czego firma ma pełen obraz rynku i może zawsze wybrać najlepszą dostępną ofertę - podkreśla Marcin Nowak.- Robotyzacja wpływa w Grupie Famur na wiele procesów - podkreśla z kolei Andrzej Kubiak, dyrektor ds. rozwoju w Pirxon SA. - Przede wszystkim pozwala przyspieszyć realizację zakupów. Ma to ogromne przełożenie na realizację projektów dla klienta końcowego. Patrząc z perspektywy całej organizacji, robotyzacja procesu zakupowego stała się istotnym ogniwem jej przewagi konkurencyjnej - wskazuje Andrzej Kubiak.- Wykorzystanie rozwiązania otwiera użytkownikom dostęp do pełnego ekosystemu Microsoft Power Platform, czyli AI, BI, chat botów itd. - mówi Hanna Kurek, Dynamics 365 BG Lead w polskim oddziale Microsoft. - Robotyzacja może dotyczyć także systemów ERP, które nie bazują na rozwiązaniach Microsoft. Ponadto roboty w oparciu o chmurę Microsoft mogą działać szybciej, są stabilniejsze i łatwiej je klientowi „wyklikiwać" - wyjaśnia Hanna Kurek.Sukces jednak nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie niemal wszystkich zainteresowanych kwestią robotyzacji procesu zakupowego pracowników. Normalnym zjawiskiem wobec każdej zmiany są bowiem obawy o miejsca pracy i komfort jej wykonywania. Jednak włączenie zespołów pracowników w cały proces transformacji dało im poczucie wpływu na wydarzenia i ostateczny kształt nowego narzędzia, a tym samym pozwoliło te obawy odrzucić.Zobacz także: Zaplecze górnictwa musi patrzeć na zagranicę, bo polski rynek się skurczy