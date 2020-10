Miedziowe zagłębie i Lubelskie. Iluzje czy szanse na pracę dla śląskich górników

W porozumieniu z 25 września 2020 roku zapisano, że ostatnia kopalnia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zakończy pracę w 2049 roku. Niektórzy wskazują, że alternatywą dla górników z kopalń węgla kamiennego może być praca w kopalniach miedzi. Ale to zupełnie inny rodzaj górnictwa. No i chętni do takiej pracy musieliby się przeprowadzić i znaleźć sobie nowe lokum. - Górnictwo miedzi znacznie różni się od górnictwa węgla kamiennego. Obowiązuje tam zupełnie inny model eksploatacji, dlatego niezbędne są tam inne umiejętności i kompetencje - komentuje dla WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej.

KGHM zatrudnia raczej młodych ludzi, gdyż praca na głębokości 1000-1500 metrów oznacza bardzo trudne warunki.

Zdaniem Jerzego Markowskiego, byłego wiceministra gospodarki, szefa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG), kwestia poszukiwania miejsc pracy dla górników z kopalń węgla kamiennego w KGHM to tylko nostalgia - mieliśmy z tym do czynienia, ale 50 lat temu.

Nasi komentatorzy zgodnie zaznaczają, że w górnictwie miedzi inaczej wyglądają wyrobiska czy technologie. I zupełnie inaczej przedstawiają się zagrożenia naturalne. To wszystko buduje specyfikę, do której trudno byłoby się przyzwyczaić górnikom z kopalń węgla kamiennego.