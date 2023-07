Miedziowy gigant bije rekordy. Są najnowsze dane o produkcji

Z komunikatu przekazanego przez KGHM Polska Miedź wynika, że w pierwszym półroczu spółka uzyskała w Polsce rekordowe wyniki dotyczące wydobycia i produkcji srebra w koncentracie i miedzi w koncentracie. Nieco gorzej przedstawiają się dane produkcji w całej grupie kapitałowej.

KGHM w pierwszym półroczu 2023 roku uzyskał najlepszy w historii wynik w Polsce produkcji srebra w koncentracie 677,4 tony. Produkcja srebra metalicznego wyniosła 699,2 tysiąca ton, co oznacza wzrost o 21 ton w stosunku do analogicznego okresu roku minionego. W tym okresie produkcja miedzi w koncentracie przekroczyła 202 tysiące ton, podczas gdy rok temu to było 198,8 tysiąca ton. W przypadku miedzi elektrolitycznej produkcja była na zbliżonym poziomie około 296 tysięcy ton.

- Najwyższa od 5 lat półroczna produkcja miedzi - tak pracujemy na miano giganta, tak nasi pracownicy budują sukces KGHM. Najlepszy od 2018 roku wynik za półrocze produkcji to zasługa naszej załogi i skutecznego zarządzania. Mamy wizję i ambitny plan rozwoju, który konsekwentnie realizujemy. Po raz kolejny udowodniliśmy naszą silną pozycję wśród światowych liderów branży i budujemy sukces polskiej gospodarki - powiedział cytowany w komunikacie przez KGM Tomasz Zdzikot.

KGHM uzyskał znakomite wyniki produkcyjne z polskich aktywów górniczych

Narastająco od stycznia do końca czerwca 2023 roku produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM wyniosła 351,3 tysiąca ton wobec 377,7 tysiąca ton w pierwszym półroczu minionego roku. Sprzedaż miedzi spadła do 363,8 tysiąca ton z 364,9 tysiąca ton w analogicznym okresie 2022 roku.

W czerwcu 2023 roku sprzedaż w grupie KGHM wyniosła 64,7 tysiąca ton, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 1 procent, natomiast wielkość produkcji miedzi płatnej przekroczyła 59 tysiąca ton, czyli o 2 procent więcej.

Produkcja srebra w czerwcu była na poziomie 80,5 tony, co oznacza spadek o 35 procent wobec roku minionego, ale działo się tak ze względu na postój remontowy Wydziału Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów. Sprzedaż srebra wyniosła około 105 ton i była niższa rok do roku o 24 procent.

Produkcja srebra w czerwcu tego roku znacząco spadła ze względu na przestój remontowy Wydziału Metali Szlachetnych

Produkcja złota wyniosła 14 tysięcy uncji i była o 1,3 tysiące uncji czyli 8 procent mniej niż przed rokiem. Wynika to ze spadku wydobycia i mniejszej zawartości metalu w urobku w kopalni Robinson w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie uzyskano 0,3 miliona funtów molibdenu z Kopalni Sierra Gorda w Chile.

To są wstępne dane produkcyjne, dokładne informacje poznamy przy okazji publikacji w sierpniu tego roku skonsolidowanych wyników za pierwsze półrocze.

Pełne skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej za pierwsze półrocze tego roku poznamy w połowie sierpnia

Najważniejszymi akcjonariuszami KGHM są Skarb Państwa z pakietem 31,79 procent akcji, Allianz Polska OFE ma 5,98 procent, a Nationale-Nederlanden OFE 5,05 procent.

KGHM jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od lipca 1997 roku, wchodzi w skład indeksu WIG20 Warszawskiej Giełdy.