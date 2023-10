Miedziowy gigant pokazał dane o produkcji i sprzedaży

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła we wrześniu 60,9 tys. ton, co oznacza spadek o 1 proc. w ujęciu rok do roku. Spadek sprzedaży miedzi we wrześniu został odnotowany w KGHM International i Sierra Gorda.

Produkcja i sprzedaż miedzi przez grupę KGHM na stabilnych poziomach

Produkcja miedzi płatnej zrealizowanej przez grupę KGHM wyniosła 59,4 tys. ton i była na poziomie zbliżonym do zrealizowanej produkcji we wrześniu 2022 roku we wszystkich segmentach operacyjnych. Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła 60,9 tys. ton i była niższa o 1 proc. od sprzedaży z września 2022 roku.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 126,5 tony i była wyższa o 20 proc. w porównaniu do września 2022 roku. Produkcja molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i wzrosła o 0,3 mln funtów w porównaniu do września 2022 roku. Sprzedaż srebra wyniosła 104 tony i była niższa o 11 proc. od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu 2022 roku. Spadek sprzedaży srebra we wrześniu 2023 roku został odnotowany w każdym segmencie Grupy KGHM.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i była wyższa o 33 proc. niż we wrześniu 2022 roku. Jest to przede wszystkim efekt wyższej sprzedaży molibdenu w Sierra Gorda we wrześniu 2023 roku.

Produkcja srebra mocno w górę, ale sprzedaż we wrześniu spadła

Produkcja miedzi w koncentracie zrealizowana przez KGHM wyniosła 33,2 tys. ton i była większa o 5 proc. w porównaniu do września 2022 roku. Wzrost produkcji wynika z większego wydobycia i przerobu urobku o lepszej jakości. Sprzedaż miedzi wyniosła 52,0 tys. ton i była wyższa o 3 proc. względem sprzedaży z września 2022 roku.

Produkcja srebra w koncentracie wyniosła 109,4 tony i była wyższa o 2 proc. w porównaniu do września 2022 roku, co było związane z większą zawartością srebra w urobku. Produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 48,2 tys. ton i była na zbliżonym poziomie względem września 2022 roku.