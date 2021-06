Międzynarodowy rynek węgla: mocne ożywienie i odrabianie czasu po pandemii

Po stagnacji, za którą odpowiadała pandemia koronawirusa, na międzynarodowym rynku węgla mamy do czynienia z fazą odrabiania strat, co zbiega się z umacnianiem największych światowych gospodarek. Maj 2021 roku na międzynarodowym rynku węgla to już był czas o nienotowanej w tym roku dynamice wzrostu cen. Przede wszystkim z uwagi na ograniczoną podaż. Niemniej w obszarze Azji-Pacyfiku była ona zdecydowanie wyższa w porównaniu z obszarem Atlantyku.

Węgiel najważniejszym paliwem do produkcji energii na świecie

Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - cena surowca dostarczanego na rynek europejski według tygodniowych notowań platformy GlobalCoal wzrosła z 79,55 dol/t na dzień 7 maja do 89,92 dol/t na dzień 28 maja.Oprócz ograniczonych dostaw z Kolumbii wzrostom cen sprzyjały też wyższe koszty frachtu, a także wzrastające marże generacji dla energetyki węglowej w Niemczech w okresie letnim.Przyszłe marże dla elektrowni węglowych i gazowych wskazują, że dotychczasowy miks paliwowy w Niemczech z dominującym udziałem gazu ulegnie odwróceniu na korzyść węgla. Marże tego lata dla elektrowni węglowych są znacznie korzystniejsze niż w ubiegłym roku, natomiast dla gazowych jest odwrotnie, tym samym osiągając poziom umożliwiający przestawienie się na węgiel.Ta zmiana dotychczasowego układu sił na rynku energii w Niemczech wynika z ostatnich zawirowań na rynku gazu. Obecnie napięta sytuacja wywołana pustymi magazynami, rosnącymi cenami tego surowca i brakiem możliwości zwiększenia eksportu do Europy, sprawiła ,że produkcja energii z węgla będzie bardziej rentowna w porównaniu do produkcji energii z gazu - przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej.Natomiast w terminalu RB w RPA wstrzymanie dostaw ze względu na trwające prace naprawcze po wykolejeniu się pociągu przełożyły się na niepewność co do dostępności surowca w tej części rynku.Poza tym - zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - uczestnicy rynku obawiają się, że dostępność surowca w lipcu również może być ograniczona, uwzględniając to, że operator kolejowy Transnet (TFR) może wprowadzić coroczną przerwę techniczną w dniach 13-19 lipca. Niemniej operator nie potwierdził oficjalnie jeszcze daty, jednak prognoza eksportu z RBCT, przewiduje, że dostawy w lipcu wyniosą 4,6 mln ton, wobec 6 mln ton w czerwcu i 5,5 mln ton w maju.Stąd też cena surowa FOB RB w RPA wzrosła na przestrzeni miesiąca o 9,88 dol/t i w ostatnim tygodniowym notowaniu uzyskała poziom 111,41 dol/t. Przy tym spodziewany jest spadek tej ceny po tym jak działalność linii kolejowej zostanie całkowicie przywrócona.Wyraźny trend wzrostowy na całym obszarze międzynarodowego rynku węgla znalazł potwierdzenie w ostatniej prognozie stowarzyszenia operatorów węglowych Assocarboni opublikowanej 10 maja. Zakłada ona, że globalny handel węglem transportowanym drogą morską w 2021 roku wzrośnie o ponad 5 proc. w stosunku do 2020 roku, natomiast dalszy wzrost spodziewany jest w 2022 roku mimo programów dekarbonizacji Spodziewany jest 5 proc. wzrost wolumenu handlu, natomiast ostateczna łączna ilość wyniesie 1,21 mld ton.Ta prognoza zakłada, że handel węglem energetycznym powinien wynieść 947 mln ton (plus 4 proc. w stosunku do 910 mln w 2020 roku), a koksowym 263 mln ton (plus 6 proc. w stosunku do 247 mln w 2020 roku). Prognozowany wzrost jest napędzany silnym ożywieniem gospodarki i oczekiwaniami na wyjście z pandemii.Mimo presji na kwestie środowiskowe, to węgiel pozostaje najważniejszym paliwem do produkcji energii na świecie. Również z tego powodu, że jest bardziej konkurencyjny niż gaz. Nawet po wzroście cen jest to nadal potwierdzone, bowiem zwiększone zapotrzebowanie wspiera wyższe ceny węgla - co jest szczególnie widoczne w Azji oraz Europie.